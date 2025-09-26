為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    熱血衝花蓮看這邊 光復火車站明早開設「志工協調站」

    2025/09/26 18:38 記者鄭景議／台北報導
    中央災害應變中心召開記者會。（記者鄭景議攝）

    中央災害應變中心召開記者會。（記者鄭景議攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流釀成嚴重災情，全國志工湧入花蓮。前進指揮所透過中央災害應變中心的記者會宣布，光復火車站明早開設「志工協調站」，協調、分配全國熱心志工到災區服務。

    中央災變中心副指揮官、交通部政務次長陳彥伯說，隨著週末假期將至，許多熱心民眾前往花蓮協助，不論是台鐵或公路系統，都會加強場站的人員指引，並加快替代道路的施工與標示，確保交通暢通。這些措施將有助於整體災區救援與重建工作的推進。

    陳彥伯也說，因應馬太鞍溪堰塞湖造成的災情，目前中央災害應變中心已召開15次會議，今後將組織調整為「花蓮馬太鞍溪溪堰塞湖專案中央災害應變中心」，維持一級開設，以便統籌應變。

    總統賴清德今天受訪時說，災民在這段時間若有短期住宿需求，將由中央政府負擔。對此國土管理署也補充說明，表示會參考0403地震賑災與重建方案，提供多元的協助措施，將針對災民提供租金補貼，協助有需要的人租屋居住；同時，也會提供住宅重購、重建或修繕的貸款補貼。

    另外，若有災民需要就業或生活上的支持，也會透過相關就業安置與輔導方式，協助他們完成短期到中期的安置。相關細節目前正在研擬中，待中央核定後即可執行，並且所有補助與費用將自災害發生日起追溯計算。

