    南橫坍塌山區停電成孤島 台電估月底路通才能搶修

    2025/09/26 18:22 記者黃明堂／台東報導
    南橫公路大崩塌預計月底搶通，屆時台電才能展開復電作業。（記者黃明堂翻攝）

    受樺加沙颱風影響，南橫公路189K+800彩霞隧道附近，本月23日發生路基坍塌，颱風過後，外圍環流造成台東地區連日大雨，台電於24日晚上6時54分許偵測到利稻地區有停電事故，共影響374戶。台電表示，公路預計月底搶通，屆時才能展開搶修。

    公路坍塌後立即派員前往巡視線路狀況，至松濤隧道前，即因道路全段坍塌，人員無法通行而告中斷。25日再派遣無人機繼續前往查看，發現已有多處斷桿及電桿隨著道路坍塌滑落坡底狀況，後因礙於通訊中斷，致後續巡查工作無法繼續進行，乃決定向台東縣政府請求直升機支援，協調於今天上午由人員搭乘直升機前往利稻勘查事故狀況。

    直升機載運台電台東區處兩位同仁前往利稻，經鳥瞰南迴公路沿途道路坍塌受損嚴重，台電電桿也多處遭土石沖毀，人員抵達利稻村後，立即進行線路巡查，希望儘快了解電力受損情形，以及研擬後續復電方案。

    公路局研判，最快9月30日可完成臨時通行搶通。台電台東區處已備妥人力、材料及機具，並與關山工務段保持密切聯繫，以確保於道路搶通後，能立即展開修復作業，路通到哪，電送到哪。

