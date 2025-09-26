光復搜救行動持續 直升機空降「孤島」欲進屋找人遇2米高泥漿受阻

花蓮光復洪災搜救行動分成幾個區域由各縣市特搜隊負責，今天下午4點多，由空勤直升機載特搜隊員前往佛祖街272巷，由隊員進入，發現泥漿含水量太多，無法搜救，準備繼續嘗試其他方法。（記者王錦義攝）

花蓮光復洪災累計17死，其中15具移到瑞穗生命園區並完成相驗，另3具因被泥漿困住，尚待救難人員挖掘，消防局指出，搜救行動分成幾個區域由各縣市特搜隊負責，主要還是集中在佛祖街、中正路一段、中學街、敦後路等，剛剛下午4點多由空勤直升機載特搜隊員前往佛祖街272巷，由特搜隊員進入，但發現泥漿含水量太多，無法搜救，準備繼續嘗試其他方法，由宜蘭找來一台俗稱「水鴨子」的怪手挺進。

黃婦大女兒說，母親遺體最後是在客廳，她還緊抱著神明桌坐在地上，家有4個兄弟姊妹，在外地的人都專程回來，想要幫忙，沒想到仍無法阻止憾事，「媽媽的身體還很硬朗啊！」下午看到直升機，黃婦大女兒在岸邊祈求神明讓媽媽順利被找到，並請來法師招魂。

特搜人員透過空拍發現佛祖街272巷黃姓阿嬤的住處附近仍是汪洋一片，平房猶如孤島，事發第4天，家屬透過空拍機看到老家大門前掛著山海鎮大喊：「就是大門、大門」，但由於泥漿約有2米高，四周全都是淹水，特搜人員難以進入，下午4點左右，由直升機飛到黃家上空，特搜人員垂降下去查看。

