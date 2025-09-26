為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    堰塞湖何時重設水位計？林保署空勘指立即裝設對工作人員有風險

    2025/09/26 18:19 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖溢流口仍持續溢流，雖蓄水量已降低，不過底下阻塞河道的壩體仍有一半以上塞在上面，後續再有豪大雨仍有致災可能。（林保署花蓮分署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流口仍持續溢流，雖蓄水量已降低，不過底下阻塞河道的壩體仍有一半以上塞在上面，後續再有豪大雨仍有致災可能。（林保署花蓮分署提供）

    林保署花蓮分署與成大、陽明交大團隊搭空勤總隊黑鷹直升機上山，除了空拍堰塞湖最新狀況，因阻塞河道造成堰塞湖的壩體，仍有一半堆積在河道上，仍有被大水沖刷至下游致災風險，現場評估重裝水位計、雨量計，但因目前壩體土石太鬆軟、又有落石，裝設時機仍待評估。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流後持續掏空下挖，林保署花蓮分署今天上午透過內政部空勤總隊支援直升機，會同國立成功大學、國立陽明交大防災中心團隊飛往堰塞湖上空，評估重新裝設水位計等儀器。林保署花蓮分署指出，堰塞湖溢流口持續掏刷下切，今天26日溢流口高程是海拔1025公尺，比昨天低1公尺。

    造成堰塞湖上邊坡500公頃崩塌地，目前仍持續有落石，且阻擋溪水的2億立方公尺壩體，經過這次樺加沙颱風豪大雨、溢流洪水掏挖，目前減少8500萬立方公尺，仍有一半以上的壩體還塞在河道，如再有豪大雨發生，加上下游馬太鞍溪床短期內要疏浚，以馬太鞍溪橋斷及台9線交通中斷現況，仍有繼續對下游造成風險的可能，也因此目前堰塞湖在崩塌風險評估上，仍維持紅色警戒。

    林保署表示，空勘後發現堰塞湖壩體原有地形地貌均大幅改變，加上造成壩體崩塌面仍不斷有落石，近期內若要安裝水位計，工作人員恐面臨極大風險。花蓮分署表示，會盡快與專業團隊評估水位計的安裝與監測方式，以利掌握湖水高程及作為後續防減災工程規劃的關鍵依據。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播