堰塞湖何時重設水位計？林保署空勘指立即裝設對工作人員有風險

馬太鞍溪堰塞湖溢流口仍持續溢流，雖蓄水量已降低，不過底下阻塞河道的壩體仍有一半以上塞在上面，後續再有豪大雨仍有致災可能。（林保署花蓮分署提供）

林保署花蓮分署與成大、陽明交大團隊搭空勤總隊黑鷹直升機上山，除了空拍堰塞湖最新狀況，因阻塞河道造成堰塞湖的壩體，仍有一半堆積在河道上，仍有被大水沖刷至下游致災風險，現場評估重裝水位計、雨量計，但因目前壩體土石太鬆軟、又有落石，裝設時機仍待評估。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流後持續掏空下挖，林保署花蓮分署今天上午透過內政部空勤總隊支援直升機，會同國立成功大學、國立陽明交大防災中心團隊飛往堰塞湖上空，評估重新裝設水位計等儀器。林保署花蓮分署指出，堰塞湖溢流口持續掏刷下切，今天26日溢流口高程是海拔1025公尺，比昨天低1公尺。

造成堰塞湖上邊坡500公頃崩塌地，目前仍持續有落石，且阻擋溪水的2億立方公尺壩體，經過這次樺加沙颱風豪大雨、溢流洪水掏挖，目前減少8500萬立方公尺，仍有一半以上的壩體還塞在河道，如再有豪大雨發生，加上下游馬太鞍溪床短期內要疏浚，以馬太鞍溪橋斷及台9線交通中斷現況，仍有繼續對下游造成風險的可能，也因此目前堰塞湖在崩塌風險評估上，仍維持紅色警戒。

林保署表示，空勘後發現堰塞湖壩體原有地形地貌均大幅改變，加上造成壩體崩塌面仍不斷有落石，近期內若要安裝水位計，工作人員恐面臨極大風險。花蓮分署表示，會盡快與專業團隊評估水位計的安裝與監測方式，以利掌握湖水高程及作為後續防減災工程規劃的關鍵依據。

