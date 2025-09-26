海巡志工民間力量投入 公私協力守護澎湖灣

澎湖海巡志工隊成軍，由金馬澎分署副署長吳建冠授旗。（第七岸巡隊提供）

海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊今（26）日舉辦「海巡志工成立典禮」，期望藉由民間力量加入協勤行列，攜手維護民眾遊憩安全與海洋環境，尤其澎湖海岸線綿長，僅仰賴海巡、岸巡維護，恐力有未逮，民間資源投入才能彌補漏洞，建立安全維護網。

此次活動由金馬澎分署副分署長吳建冠主持，並邀請澎湖縣議長陳毓仁、議員許國政、副縣長林皆興、馬公市長黃健忠、興仁里長王太平、澎湖區漁會、澎湖國家風景區管理處、海巡志工協會代表與海巡之友南部分會到場共襄盛舉，活動中特別頒發志工服務證並舉行授旗儀式，不僅象徵海巡公私協力的新里程碑，也表達對志工加入海巡協勤的誠摯感謝。

吳建冠表示，海巡任務多元且艱鉅，且澎湖於今年上半年已迎來逾56萬人次旅客，海巡人員除了執行貨物拆檢、船舶安全檢查及邊境管制等核心任務外，更需在遊客密集地點維護遊憩安全、防範事故，勤務繁重且具挑戰，特別感謝海巡志工團隊，成員們平日各有家庭與事業，仍願意犧牲休息時間協勤，展現無私奉獻與高度責任感，令人敬佩。

海巡署金馬澎分署強調，志工的加入，不僅補強海巡的勤務能量，更能透過社區影響力，深化民眾的海洋保護意識，形成更綿密的守護網絡，守護海洋是全民的責任，將持續凝聚社會力量，唯有政府與社會攜手合作，才能為澎湖的海洋守護注入堅實後盾，共同打造安全、潔淨且永續的海洋家園。

澎湖各界見證澎湖海巡志工成軍，一齊守護澎湖海疆安全。（第七岸巡隊提供）

