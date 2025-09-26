為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「雙吉福氣輪」東吉港出海攪廢漁網 澎湖海洋志工隊伸援

    2025/09/26 18:38 記者劉禹慶／澎湖報導
    雙吉福氣輪遭廢棄漁網卡住螺旋槳，澎湖海洋志工隊馳援清除。（澎湖海洋志工隊提供）

    雙吉福氣輪遭廢棄漁網卡住螺旋槳，澎湖海洋志工隊馳援清除。（澎湖海洋志工隊提供）

    航行於台南至澎湖東吉的雙吉福氣輪交通船，今（26）日由東吉港載客報關出海，航行不久就傳出船上俥葉攪到廢棄漁網，無法正常航行，所幸澎湖海洋志工團隊正在附近做生態調查，接獲通報立即趕赴現場救援，潛水下海將卡住螺旋槳的漁網割除，再以慢車方式平安駛回台南將軍漁港。

    根據了解，雙吉福氣號交通船今日下午3時10分由東吉港出港，鐘姓業者表示，航行10分鐘後，船上俥葉攪到廢棄漁網，就到東嶼坪海域清除廢棄漁網，剛好附近澎湖海洋志工團隊在做生態調查，立即下海協助清除廢網，障礙排除後，因不確定損壞程度，故清除後降速行駛返回將軍漁港。

    此航次船員3本國1外籍，乘客5員（3居民2旅客），雙吉福氣輪在下午4時30分安全抵達台南將軍漁港，所幸有驚無險，人船都平安抵達，還好遇到澎湖海洋志工隊在鄰近海域進行生態調查，第一時間伸出援手，下海潛水排除纏繞在螺旋槳的廢棄漁網。

    立委楊曜很早就注意到海洋廢網的問題，提出3年5億的清除廢網計畫，交由澎湖縣政府農漁局委託專業潛水人員下海打撈，雖然每年都交出亮麗的成績單，但因澎湖海域遼闊，僅是杯水車薪，海底覆網一時間無法清除完畢，仍對海洋生物造成威脅，農業部公告自2021年7月1日起，漁船進出港攜帶刺網漁具需清楚標示漁船統一（CT）編號，展開網具實名制，避免海底廢網持續增加。

    澎湖海洋志工隊清除的廢網，差點影響人命安全。（澎湖海洋志工隊提供）

    澎湖海洋志工隊清除的廢網，差點影響人命安全。（澎湖海洋志工隊提供）

