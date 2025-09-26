為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復小兄妹困3樓獲救 二哥萌爆料：同學家2台冰箱上萬塊被沖走了

    2025/09/26 18:25 記者劉人瑋／花蓮報導
    小朋友被抱高很興奮，到處幫救難人員叔叔介紹自己家鄉。（台東縣消防局提供）

    小朋友被抱高很興奮，到處幫救難人員叔叔介紹自己家鄉。（台東縣消防局提供）

    台東縣消防局大豐分隊到花蓮縣光復鄉災區搜救，隊員林佳翰將小孩揹到空曠處，想不到小朋友最愛的就是消防車，開始介紹當地，還「爆料」同學家的新冰箱被沖走而且很貴；救難隊員救出「光復鄉導遊」，童言童語十分逗趣。

    隊員們聽到困在3樓的阿嬤、媽媽和3個小孩呼叫，上樓發現樓梯十分狹窄，先揹3個小孩下樓，傳遞給樓下隊友送過爛泥堆，只是可能太急躁，光穿個長褲就忙半天，還要「叔叔們」教小朋友「腳背打直，不然穿不進去」。

    最小的妹妹一上了林佳翰的背，就被交代「要抱緊喔！」妹妹回答，我每次被揹都抱得緊緊的。但她的兄弟就不是抱緊這麼簡單，林佳翰到了屋外換抱二哥時，聽到後方有隊員痛苦喊著「不要勒我脖子」。

    而被抱高高的二哥被問到，「抱這麼高，會害怕嗎？」他說，「要到10樓那麼高才會怕」，接著介紹起當地建築，說到同學家時，二哥爆料說，他家還買了2台冰箱「都上萬塊的！但是都被水沖走了」。

    二哥見到了消防車，眼光都亮了起來，原來，消防車就是他的最愛，林佳翰說，「我們就是開著消防車的消防員啊！」二哥更興奮地黏著救難隊員亂聊。對小朋友來說，能夠遇上自己最愛的消防車的人，還能抱著自己，在受災痛苦記憶中，帶來不一樣的回憶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播