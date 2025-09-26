光復小兄妹困3樓獲救 二哥萌爆料：同學家2台冰箱上萬塊被沖走了

小朋友被抱高很興奮，到處幫救難人員叔叔介紹自己家鄉。（台東縣消防局提供）

台東縣消防局大豐分隊到花蓮縣光復鄉災區搜救，隊員林佳翰將小孩揹到空曠處，想不到小朋友最愛的就是消防車，開始介紹當地，還「爆料」同學家的新冰箱被沖走而且很貴；救難隊員救出「光復鄉導遊」，童言童語十分逗趣。

隊員們聽到困在3樓的阿嬤、媽媽和3個小孩呼叫，上樓發現樓梯十分狹窄，先揹3個小孩下樓，傳遞給樓下隊友送過爛泥堆，只是可能太急躁，光穿個長褲就忙半天，還要「叔叔們」教小朋友「腳背打直，不然穿不進去」。



最小的妹妹一上了林佳翰的背，就被交代「要抱緊喔！」妹妹回答，我每次被揹都抱得緊緊的。但她的兄弟就不是抱緊這麼簡單，林佳翰到了屋外換抱二哥時，聽到後方有隊員痛苦喊著「不要勒我脖子」。

而被抱高高的二哥被問到，「抱這麼高，會害怕嗎？」他說，「要到10樓那麼高才會怕」，接著介紹起當地建築，說到同學家時，二哥爆料說，他家還買了2台冰箱「都上萬塊的！但是都被水沖走了」。

二哥見到了消防車，眼光都亮了起來，原來，消防車就是他的最愛，林佳翰說，「我們就是開著消防車的消防員啊！」二哥更興奮地黏著救難隊員亂聊。對小朋友來說，能夠遇上自己最愛的消防車的人，還能抱著自己，在受災痛苦記憶中，帶來不一樣的回憶。

