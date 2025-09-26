華航攜手華山基金會 中秋送暖銀髮關懷

2016年起至今，華航持續投入社區銀髮關懷，定期探訪在地長者。（記者吳亮儀攝）

華航今天（26日）攜手桃園在地的公益團體華山基金會大園站，在中秋前夕舉辦「愛老人，中秋亮起來」銀髮關懷活動，華航志工團隊深入地方，送上日常用品與節慶祝福。

華航表示，從2016年起至今，華航持續投入社區銀髮關懷，每逢農曆春節、端午與中秋節定期探訪在地長者，營造健康友善的社區氛圍；今年也特別準備月餅、營養麥片、筋絡按摩梳等敬老用品，華航志工們覺得每次送暖都像回家探望長輩，盼以點滴心意化作長者日常的依靠。

此外，華航表示，也支持響應華山基金會的「到宅服務車汰舊換新」計畫，包括陪醫取藥、日常採買、物資運送等多元服務，以實際行動協助在地弱勢長輩的日常照護需求，共同推動社區公益發展。

華航表示，自2011年起，志工陸續走入偏鄉校園，推廣航空知識與英語教學，為學童拓展國際視野；今年以珍惜地球資源為出發點，發起企業內部愛心義賣活動，在同仁熱烈地響應之下，捐贈善款至桃園的育德兒童之家及桃園家扶中心。

另外，也邀請南崁高中師生參與「當下・朱振南書藝大展」公益參訪，並與Xpark、桃園市海龜保育教育暨救傷中心辦理公益場次，提供百吉國小學童參觀，推廣海洋野生動物保護及教育活動。

華航指出，另外也挹注心力鼓勵基層體育，推動偏鄉孩童多元發展，每年陸續舉辦公益桌球營、羽球營、棒球營、桌球營等體育營隊，華航關懷對象橫跨銀髮至黑髮，串聯多元資源，打造公益旅程，落實推動「回饋社會，創造社會價值」的永續理念。

華航志工團隊今年準備筋絡按摩梳等用品給長者。（記者吳亮儀攝）

中華航空於中秋前夕舉辦「愛老人 中秋亮起來」銀髮關懷活動，志工團隊深入地方，陪伴獨居長者平安過節。（華航提供）

