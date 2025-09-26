日本「和平之風」團隊抵光復鄉 投入避難所環境改善工作

和平之風團隊人員盤點冷藏及冷凍設備，提供避難場所使用。（和平之風團隊提供）

日本「和平之風」（Peace Winds）團隊，24日抵達花蓮光復災區勘查，25日來自日本的兩名後勤援助人員加入，將投入避難所環境改善、防範中暑及居民衛生維護工作，協助保障災民復原作業時的健康。

「和平之風」曾在2015年蘇迪勒颱風、2024年花蓮0403地震投入支援，已累積台日合作經驗，為了凝聚更多民間力量，將與群眾集資平台嘖嘖合作，啟動「支援前線─2025花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害緊急集資專案」，並同步於日本多個平台展開勸募，期盼集結台日社會資源，協助災民渡過難關。

「和平之風」日本總會的「空中搜救醫療團隊（ARROWS）」，已派遣2名具備災害救援後勤經驗的成員來台，專注支援避難所環境改善、防範中暑與衛生維護。並於馬太鞍教會提供冷藏、冷凍設備，並規劃增設淋浴車；大進國小避難所的冷藏與冷凍設備，亦已備妥安裝中，藉此協助改善災民生活與衛生條件。

「和平之風」於今年2月正式在台灣設立社團法人，與台灣的合作淵源已久，2015年蘇迪勒颱風重創烏來時，和平之風日本派遣搜救人員與搜救犬來台，會同新北市消防特搜、國軍及志工，成功尋獲失聯者。

2024年0403花蓮地震，派員支援提供飲用水、衛生用品、熟食便當等物資。為延續防災教育理念，今年3至4月間，台灣團隊亦在花蓮市7所國小發放4000份防災包，內含衛生用品與文具，兼顧生活所需與教育支持。這些經驗累積讓他們在面對災害時能快速展開行動，串連台日民間力量，共同守護受災居民。

日本和平之風團隊與花蓮縣府人員討論支援相關事宜。（和平之風團隊提供）

