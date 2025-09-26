為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馳援花蓮 新竹縣府再派特搜隊、20輛機具

    2025/09/26 17:37 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣副縣長陳見賢（右白衣）特別叮嚀前往馳援的警消、義消，搶救人命十分重要，不過也要保障自身安全。（記者廖雪茹攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴峻，新竹縣政府消防局繼24日派出第1梯次特種搜救隊後，今天派遣第2梯次人員前往支援，共計15名警消、義消特搜成員，並攜帶一批破壞器材投入救災；此外，工務處今天清晨也整備20輛機具、18名人力，由工務處副處長曾思凱帶隊，前往花蓮協助搶通道路，全力支援救災工作。

    縣府表示，在花蓮災情發生後，縣長楊文科立即指示縣府團隊跨局處協助救災，副縣長陳見賢今天為消防局第二梯次特搜隊授旗、送行，特別叮嚀前往馳援的警消、義消，搶救人命十分重要，不過也要保障自身安全。

    此外，縣府工務處聯繫花蓮災害應變中心，得知目前需求為清理家園淤土、恢復道路通行，而以小怪手、山貓等機具較為適合街道清理，因此整備、盤點設備後，出動山貓、卡車、水車、挖土機及板車、工程車輛共計20輛，並派赴18名人員，今天清晨出發前往花蓮，協助搶通道路工作。

    消防局長陳中振指出，第1梯次9名人員已協助執行空拍監測、人命搜索與協助人員安全撤離，不過由於現場淤泥深厚、道路中斷且溢流風險高，搜救環境嚴峻，因此立即派遣第2梯次接續任務，並替換第1梯次人員。由於現場須破壞器材，協助切割鐵皮屋頂等，以便尋找失聯民眾，因此在人力外，又準備破壞設備，以利救災。

    新竹縣副縣長陳見賢（左）今天為消防局第二梯次特搜隊授旗。（記者廖雪茹攝）

