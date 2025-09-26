30公分淤泥、廢棄物讓人頭大 光復鄉民暖謝北市府支援清理

台北市府新工處、環保局前往光復鄉災區協助清淤、清運垃圾。（新工處提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉等下游地區房屋淹沒、橋梁沖毀、多人傷亡失聯，台北市政府也派出消防、工務、環保等單位馳援。位於光復火車站附近的雜貨店攤販，23日晚間歷經淹水驚魂後，隔天一樓還有高達30公分淤泥，所幸各界志工、政府前來幫助，今天淤泥、垃圾已清出大半。

雜貨店彭大姊受訪說，23日晚上突然發現浴室排水口冒出水來，爬上二樓一看馬路上水已經淹沒車道，她立刻將一樓鐵門關閉，將排水口塞住，但已經來不及，當晚淹水50公分。24日一早，積水雖退去，但店內滿目瘡痍，泥濘竟有30公分厚，腳一踩下就卡在泥濘當中，只能先把腳抽出來再把雨鞋挖出來。

北市新工處帶隊官胡宗維說，昨日前往災區後，勘查現場實際需求，環保、新工處再將載具整合，昨天當地廢棄物處理場入口也是一片混亂，與縣府聯繫後透過挖土機整理，處理場才能再運入廢棄物，目前許多民眾的車輛都被水沖壞動彈不得，已影響交通，造成清理速度較慢，民眾家中陸續清淤，一條道路可能要來回清個兩三次才能清完。

彭大姊說，碰上這樣的天災，民眾心裡都很惶恐，好在慈濟等各界志工，以及各地方政府人員前來協助，讓所有災民都感覺到很被關心，感謝大家願意幫忙，今天看到火車站有大批志工湧入，也感謝台北市政府高效率協助，否則一堆垃圾讓民眾都很頭痛。

另外，台北市今也正式派遣4輛大型水箱消防車、1輛警備車，共計警消6人、義消8人前往災區；當中，帶隊官小隊長李司博本身就是花蓮子弟，強烈表達「家鄉有難，刻不容緩」的意願，第一時間請纓返鄉投入重建。

義消夥伴們接獲通知，也立即放下手邊工作，整裝配合任務。義勇消防總隊第三大隊吳立文大隊長更以身作則，偕同其子一同投身花蓮救災，以實際行動為所有夥伴樹立典範。

台北市府新工處、環保局前往光復鄉災區協助清淤、清運垃圾，目前路面已恢復大半。（新工處提供）

