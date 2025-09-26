教師節連假前夕 新北銜接國道路段返鄉車潮來了

教師節3天連假來臨，新北市長侯友宜今日前往新北市交通控制中心關心連假前路況。（記者黃子暘攝）

明（27日）起就是教師節3天連假，新北市長侯友宜今日前往新北市交通控制中心關心連假前路況並表示，新北市境內銜接國道路段，自下午4點起已湧現返鄉車潮，預估明天連假首日上午10點起湧入大量南下車潮，往國5的車流會提早在6點起湧現。

交通局長鍾鳴時指出，新北境內銜接國道路段，包括台65線接國3土城交流道和國1五股交流道、台64線接國3中和交流道和國1五股交流道等入口匝道，已湧現提前返鄉車潮，預估連假第一天上午10點南下車流量更大，往國5車流更會提早在6點起出現；預估明後天老街及商場周邊、烏來台9甲線、淡水和東北角等觀光風景區，也將會有大量人車潮。

侯友宜說，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間0點至5點國道暫停收費，國5石碇、坪林南下匝道在連續假期第一日0點至12點、連續假期第二日5點至12點實施封閉管制，用路人可改駛台9線。

警察局交通大隊副大隊長陳冠宇表示，針對交流道、百貨、風景區與易壅塞路段等51個重點區域，每日規劃交通崗213處、288人次警力、168人次義交在重點路口實施交通指揮；連假期間因國5石碇坪林匝道封閉，預判替代道路106乙線、台9線北宜公路車流將增加，以及國道實施匝道儀控措施預判國1五股、國3土城、中和、三鶯等銜接交流道的平面路段車流也將增加。

返鄉車潮部分，警察局補充，收假日國5北向入口實施高乘載管制，新北境內替代道路106線、台9線北宜公路與台2線濱海公路車流將增加。

