台南新化需1.29億增建分洪道改善淹水 國土署允補助

台南新化唪口里因雨水下水道A幹線有管徑「大接小」的問題，豪雨期間，時常宣洩不及，造成當地積淹，市府擬闢支線來改善，並規劃於上游處增建分洪道，在離子尾橋段提前引入虎頭溪，徹底解決水患，但所需經費高達1.29億元。民進黨立委林俊憲今天邀集相關單位會勘，內政部國土管理署長吳欣修當場允諾補助，加速推動。

吳欣修表示，目前政府有因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫4年1000億元的經費可運用，將與水利署跨部會合作，全力協助解決地方的積淹問題。

吳欣修指出，唪口大新路的雨水下水道會增設A11、A12支線，箱涵加寬，改善宣洩不及的窘境，且在上游太平里再開闢分洪道，更能減輕當地的排水負擔，2案共需1.41億元經費，國土署支持市府水利局的規劃。

今天的會勘在大新公園對面，林俊憲與議員余柷青，以及區長李義隆等都出席，積極爭取中央經費能盡快挹注，解決地方「逢雨必淹」的惡夢。

唪口里長蔡福成說，當地的淹水改善計畫從2019年就已提出迄今，一直沒有完全定案，8月2日西南氣流造成的豪雨，又讓大新路受災，感謝立委、議員的關心，並帶來好消息。

李義隆提到，當時的豪雨，讓大新路最高積淹逾40公分，居民苦不堪言，分洪道被視為新化防洪體系的關鍵一環，希望工程可以早日進行。

水利局總工程司王國安簡報，當地雨水下水道因為遇到中油幹管，無法穿越，導致箱涵有大接小的問題，新闢的A11支線，長度約80公尺，經費需要1200萬元。

A幹線往下依序匯至衛生二號、一號排水，在上游民生路234巷開闢的A2分洪道，可以進行分流，提前導入虎頭溪，長度約500公尺，工程經費約1.29億元。

林俊憲強調，排水改善攸關民生安全，國土署已承諾加速審核與核定經費，盼能早日徹底解決地方積淹惡夢，保障鄉親生命財產安全，唯有持續推動城市基礎建設升級，台南才能邁向更宜居、更有韌性的未來。

根據市府完成的「新化區雨水下水道檢討規劃」報告，大新路與正新路段因地勢低漥，成為水流匯聚處，積淹問題長年嚴重，透過「上游分洪、下游導排」，徹底解決問題。

