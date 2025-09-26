為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中大遠百週年慶+新光三越復業遇連假首日 警祭停車場滿、再排隊即開單

    2025/09/26 17:22 記者許國楨／台中報導
    台中兩大百貨公司停車場出入口都在市政北七路，車潮常因排隊等待回堵至台灣大道。（警方提供）

    台中兩大百貨公司停車場出入口都在市政北七路，車潮常因排隊等待回堵至台灣大道。（警方提供）

    台中7期百貨商圈本週末遇連假首日，勢必掀起一波交通大考驗！除大遠百週年慶，加上新光三越確定重新開幕，兩大百貨同時放大招，勢必吸引大批人、車潮湧入，轄區第6分局嚴陣以待也喊話，館方停車場已滿時，禁止車輛暫停在車道排隊，若勸導不聽將連續開單舉發，絕不手軟。

    警方分析，過去假日只要館方停車場滿場，車龍即沿市政北七路、惠中路一段大排長龍，回堵甚至波及台灣大道，不僅亂了交通秩序，更帶來安全隱憂，為避免「歷史重演」，交通局已在路口設置大看板，明確標示「停車場已滿禁止排隊」，並要求警方現場嚴格執法。

    若有駕駛人仍執意占用車道、停在路口或行穿線上，警方將依《道交條例》連續舉發，強調「該開單絕不手軟」，至於疏導策略，警方也規劃在假日尖峰啟動「斷流管制」機制。簡單來說，就是當市政北七路已回堵至惠中路或台灣大道時，員警會直接禁止惠中路車輛轉入市政北七路，強制改直行分流，避免主幹道癱瘓，現場除了調派警力，還有義交支援，且使用快速告發工具，提高執法效率。

    分局長周俊銘呼籲，前往百貨商圈民眾勿一味堅持進入館內停車場，百貨公司周邊已設有多處特約停車場與公私立停車設施，步行僅需數分鐘即可抵達，建議民眾多利用大眾運輸工具如BRT、公車等，避免塞車。

    警方在市政北七路與惠中路口嚴陣以待。（警方提供）

    警方在市政北七路與惠中路口嚴陣以待。（警方提供）

