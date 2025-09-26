接待花蓮災區民眾及原青返鄉 黃偉哲：研議酌予補助

台南市長黃偉哲（右）與議員穎艾達利（左）討論花蓮災區議題。（記者蔡文居攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重，為協助當地受災戶不至流離失，台南市長黃偉哲說，如果台南市民有接待收容災區民眾暫住，以及台南市的原住民青年返鄉清理家園，所產生的費用，市府將研議酌予補助。

台南市議員穎艾達利今天質詢關切花蓮光復鄉災情，市長黃偉哲說，台南市環保局和工務局已派出5組的山貓抓斗車及機具車輛到花蓮協助。台南市的沐浴車也在今天早上前往花蓮支援，提供受災民眾沐浴需求。對於議員建議市府針對台南市民如果接待這些來自災區的民眾、親友予以補助部分，市府願意酌予補助。

黃偉哲說，同島一命，全國各地的資源紛紛湧入災區，就像總統所說的「我們都是花蓮人」，雖然台南市剛從風災走出來，但救災體系與復原體系不同，台南已經走出救災的體系，因此救災所需的機具這部分，台南是可以支援的。

黃偉哲說，如果台南市民幫忙接花蓮光復鄉災區的民眾、親友，一段時間內所需的費用，市府研議提供相對的補助給市民，具體的辦法以及財源要從哪裡來還要再研議，但基本上是朝這方向走。就是台南市民，如果你有親友在花蓮的災區，因為幫助親友，所以接待他們，在一段時間內，我們是可以對於這個所需的費用與補助的。至於災區原民青年返鄉幫助親友、民眾而衍生的費用，將研議儘速提出補助辦法。

