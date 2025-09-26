為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中高鐵門戶計畫原地踏步20年 議員何文海：60米道路要先開

    2025/09/26 17:07 記者蔡淑媛／台中報導
    何文海質詢，高鐵門戶計畫拖延20年，到底有沒有要做，要求60米道路要優先開闢。（記者蔡淑媛攝）

    何文海質詢，高鐵門戶計畫拖延20年，到底有沒有要做，要求60米道路要優先開闢。（記者蔡淑媛攝）

    「高鐵台中車站門戶地區」區段徵收案，在前市長胡志強規畫，民進黨議員何文海表示，至今計畫拖了20年、原地踏步，質詢到底有沒有要做，要求60米道路要優先開闢，都發局李正偉表示，必須以高鐵門戶區案做整體開發，共同負擔成本。

    何文海表示，高鐵門戶案拖了20年，原地踏步，從前身鎮南休閒專用區計畫編了20億，至今原地踏步，市長盧秀燕施政口號是沒辦法動工的一定會動工，不能完工一定會完工，那麼高鐵門戶到底有沒有要做。

    李正偉說，「高鐵台中車站門戶地區」的前身是「鎮南休閒專用區」，在都市計畫程序部分，受到高鐵特定區的轉變、未來政策定位、60米園道及高鐵門戶區轉型部分，產業及相關商業區、分區要重新定位，都要重新思考，解決，高鐵特定區的交通擁塞，一併評估。

    何文海指出，其它地方無法開發，這60道路要優先開避，不然門戶區的大商場已在興建，會出現嚴重交通擁塞，李正偉回應，如果只以徵收方式來徵收該60米道，財政會無法負擔，必須以高鐵門戶區做整體開發，共同負擔成本，現在已在進行。

