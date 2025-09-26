搜救隊冒險吊掛進入吉利潭搜索 堰塞湖溢流失聯人數降至7人

行政院發言人李慧芝發文表示，搜救隊今早在吉利潭展開搜索，已確認無人受困，目前失聯人數降至7人。（資料照）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，釀嚴重災害。行政院發言人李慧芝今（26日）發文表示，搜救隊今早在吉利潭展開搜索，已確認無人受困，目前失聯人數降至7人；各單位將持續緊密合作，並強調「重建家園刻不容緩」。

中央災害應變中心昨晚原本統計，全國共釀14死、14失聯、86人受傷，今日下午災變中心統計，有尋獲或聯繫上7名失聯者，馬太鞍溪堰塞湖地區改為14死、7失聯、71人受傷。

李慧芝今（26日）在Threads發布最新的說明，「馬太鞍溪堰塞湖災害，中央持續搜救、持續守護。目前失聯人數已降至7人」。消防署特種搜救隊今日一早便搭乘空勤總隊NA-713直升機，透過吊掛方式降落於吉利潭地區，展開地面搜尋行動，搜救人員逐戶排查，確認無人受困。

此外，農業部林業及自然保育署與馬太鞍監測小組也持續留守災區前線，進行水情與地質監測。李慧芝表示，國軍與警消人員全力投入搜救與災後支援行動，並感謝來自各地的志工不畏艱難深入災區協助。她強調，中央各單位將持續合作，守護災民安全，「重建家園刻不容緩」。

