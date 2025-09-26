花蓮馬太鞍溪堰塞湖 最新空拍照曝光

今天空勤空拍馬太鞍溪堰塞湖，水位高程1025公尺、面積15.5公頃，蓄水量700萬噸。（林保署花蓮分署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流後持續掏空下挖，林保署花蓮分署今天上午透過內政部空勤總隊支援直升機，會同國立成功大學、國立陽明交大防災中心團隊飛往堰塞湖上空，評估重新裝設水位計等儀器。林保署花蓮分署指出，堰塞湖溢流口持續掏刷下切，今天26日溢流口高程是海拔1025公尺，比昨天低1公尺，目前仍維持紅色警戒。

溢流口監測儀器被沖走

由於在23日堰塞湖溢流後，原本在溢流口旁安裝的水位等監測儀器已被大水沖走，包括國立成功大學、國立陽明交大防災中心等團隊，今天上午9點15分與林保署花蓮分署萬榮工作站人員搭乘空勤總隊直升機，飛往馬太鞍溪堰塞湖上空偵查並空拍，並評估溢流口土質及是否要重新安裝水位計、雨量計等監控設備。

樺加沙颱風帶來的豐沛雨量，造成馬太鞍溪堰塞湖蓄滿，溢流沖刷潰壩造成大量洪水流出，隔天24日的溢流後新溢流口就已下刷79公尺，水位高程1060公尺。根據農業部林保署航遙測分署昨天（25日）空拍結果顯示，昨25日溢流口高度共下切113公尺、水位高程1026公尺，面積16公頃，蓄水量720萬公噸；上邊坡500公頃崩塌阻擋溪水的2億立方公尺壩體，則共減少8500萬立方公尺，減少約一半。

林保署花蓮分署指出，今天最新的空拍結果顯示，目前壩體持續溢流下刷，但速度已減緩，今天上午水位高程1025公尺、面積15.5公頃，蓄水量700萬公噸，水位比昨天降1公尺，蓄水量剩7%。

針對未來的潰壩風險，林保署指出，初步評估認為，如天氣晴朗沒有下雨，不至於有大量蓄水一次流出，但目前馬太鞍溪下游河道因堰塞湖帶來的土砂，河床高度已比原先提高好幾公尺，建議下游的水利署第九河川分署視河川清淤狀況，調整警戒等級。

由於光復鄉災情慘重，目前林保署已經提供大農大富平地森林園區舊遊客中心後方停車場，做為災區毀損車輛的暫置場所，舊遊客中心的公廁、新遊客中心公廁也全時段提供救災及縣府值班人員使用。

馬太鞍溪堰塞湖今天26日湖面面積持續縮小，溢流口下切114公尺。（林保署花蓮分署提供）

空勤總隊今天也空拍馬太鞍溪下游河床情況，右邊可見馬太鞍溪南岸開口堤防的情形，總統昨天已要求水利署盡速修復。（林保署花蓮分署提供）

馬太鞍溪堰塞湖潰流，泥水淹入花蓮光復鄉，造成馬太鞍溪上游野溪找不到水路，回流部落造成凌晨佛祖街水位升高。（林保署花蓮分署提供）

