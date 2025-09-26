月薪50K已經不算好薪水了！ 網友紛紛嘆氣：根本不夠用

一名網友日前在Dcard發文指，50K過去是不錯的薪水，現在則不然。示意圖。（路透）

一名網友日前在Dcard發文，感嘆自己從長輩口中聽聞，過去月薪50K（5萬元）曾被視為「不錯的薪水」，但現在年輕人卻普遍認為這樣的薪水沒有發展性，甚至覺得壓力很大。他不禁質疑：「是不是我們期待太高了？」

原PO日前在Dcard發文表示，過去5萬元是不錯的薪水，但現在房價漲了一倍以上，生活成本也在上升，但薪資成長卻很有限，加上社群媒體影響，看到別人高薪就焦慮。「說實在50K在某些地方還是不錯，但如果考慮買房結婚，確實壓力很大，世代之間的認知落差，有時候真的很無奈。」他也問：「你們覺得現在多少薪水才夠用？」

該文PO出後引起網友熱議，不少人表示「不是錢變少，是生活變貴」，直指真正問題在於房價、生活成本與薪資脫節。

文章下方，多數網友指出，即便5萬高於中位數，但以當前的物價與房價來說，「這個薪水只能生存，不能生活。」有網友表示，現今光是北部一間像樣的套房，月租金就要2萬起跳，加上基本生活費與通勤開銷，根本難以存錢，更別說結婚買房、生養小孩。「成家是遠遠不夠」、「現在的5萬薪水等於20年前的2萬5，物價買不起、房子更買不起」。

不少人更引用「房價所得比」作為衡量指標，認為台灣在國際間房價負擔排名極高，是導致5萬薪水被認為「不夠用」的主因之一。「不是5萬太少，是房價太離譜。」

也有留言指出，儘管最低薪資連年上調，整體經濟數據看似成長，但實際薪資漲幅跟不上生活成本。「高薪科技業拉高平均數，但大多數人連中位數都不到」、「你覺得5萬低薪很扯？但台灣還有很多人領2、3萬而已。」另一位網友直言：「50K自養尚可，想成家立業那真的是天方夜譚。」

根據主計總處2025年上半年的最新數據，台灣經常性薪資中位數為3萬8218元，而人力銀行統計的月薪中位數則為4萬，已與去年持平，結束自2018年以來連續六年的上漲趨勢。

薪資中位數反映的現況，薪資成長停滯：2025年月薪中位數與去年持平，高薪科技業和金融業雖然仍在成長，但低薪產業未能大幅提升薪資，導致整體成長停滯；貧富差距擴大：高薪的科技、金融業薪資增幅較高，與低薪產業的薪資差距拉大，不利於一般上班族存錢。

