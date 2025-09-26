周勝考、周韋翰採購上百萬急需物資 賑災專車25日直送光復鄉災區

新北市議員、義消總隊副總隊長周勝考（左）及海山警友會副主任周韋翰（右）父子結合志工、善士，捐助上百萬元床墊、飲水等必要物資，整車直送光復鄉災民手中。（記者吳仁捷翻攝）

馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉，截至目前造成14人罹難、14人失聯，新北市議員、義消副總隊長周勝考與海山警友會副主任周韋翰父子，結合善士們緊急採購上百萬元床墊、毛毯、乾糧、清潔用具等物資，賑災專車25日傍晚緊急直送花蓮災區。

光復鄉重災區民宅、學校、農業及基礎設施嚴重受損，連馬太鞍溪橋都遭沖斷，災損達數億元，周勝考及擔任警友會副主任、板橋區體育會理事長周韋翰父子，災後立即連繫花蓮縣議會副議長徐雪玉，得知災區物資缺乏，召集服務處同事、志工、義消們總動員，緊急採購物資，25日下午啟程直送災區。

周勝考表示，第一階段捐贈物資包括床墊、毛毯、泡麵、瓶裝水、飲料、餅乾糧食，清潔用具：雨鞋、漂白水、拖把、掃把、畚箕、毛巾、工作手套、防水手套、臉盆、水管等一大貨車。

據了解，確保物資能真正送到最需要災區，周勝考透過花蓮縣議會協調，整合花蓮縣政府及社福單位對口，確認災區最急迫需求，考量物流動線與發放細節，目前第2階段也訂好70組床墊，待災區住家復原，將配合災民家園重建需求持續援助。

周勝考表示，光復鄉災後家園滿目瘡痍，最迫切的就是緊急安置災民能否溫飽，而數個月前台南遭受颱風侵襲時，父子也號召善士們捐出一百餘張床墊、電扇；如今光復鄉受災，也亟需社會各界即時支援，希望讓受苦鄉親感受到北台灣鄉親的溫暖。

周韋翰說，善心不分南北，多一分力量，災民就能早一天站起來，希望發揮拋磚引玉，

除將生活必需品等救災物資直送災民手中，也將持續關注花蓮後續重建；周勝考更呼籲，花蓮災情嚴重，期待社會各界發揮「同島一命」的精神，讓災區民眾感受溫暖。

