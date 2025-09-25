中壢仁海宮暖捐200萬賑災 直匯花蓮光復鄉公所

桃園市主祀天上聖母的中壢仁海宮暖捐200萬元給花蓮縣光復鄉公所賑災。（記者李容萍攝）

強烈颱風樺加沙造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉淪重災區，桃園市主祀天上聖母的中壢仁海宮董事長王介禧今（25）日表示，仁海宮秉持媽祖慈悲濟世精神，願盡一己之力，略盡棉薄之情，特拋磚引玉捐助200萬元，由光復鄉公所專戶統籌運用，期盼能為受災鄉親帶來一絲溫暖與實質幫助，協助災區居民早日重建家園，恢復安定的生活。

王介禧說，近日光復鄉因豪雨成災，造成多人罹難，居民家園也遭受重大損失，災情慘重，令人痛心；今年適逢建宮200週年，今與花蓮友宮瑞穗青年寺主委陳廖安聯繫，決定捐助200萬元賑災。

據了解，雖然也有桃園市政府官員提議捐款花蓮縣政府，不過，廟方人員今日連繫光復鄉長林清水，決定把這筆賑災善款捐給光復鄉公所專戶，讓善款第一時間能用在災民身上和鄉內災後復建工程。

