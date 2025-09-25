為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中壢仁海宮暖捐200萬賑災 直匯花蓮光復鄉公所

    2025/09/25 23:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市主祀天上聖母的中壢仁海宮暖捐200萬元給花蓮縣光復鄉公所賑災。（記者李容萍攝）

    桃園市主祀天上聖母的中壢仁海宮暖捐200萬元給花蓮縣光復鄉公所賑災。（記者李容萍攝）

    強烈颱風樺加沙造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉淪重災區，桃園市主祀天上聖母的中壢仁海宮董事長王介禧今（25）日表示，仁海宮秉持媽祖慈悲濟世精神，願盡一己之力，略盡棉薄之情，特拋磚引玉捐助200萬元，由光復鄉公所專戶統籌運用，期盼能為受災鄉親帶來一絲溫暖與實質幫助，協助災區居民早日重建家園，恢復安定的生活。

    王介禧說，近日光復鄉因豪雨成災，造成多人罹難，居民家園也遭受重大損失，災情慘重，令人痛心；今年適逢建宮200週年，今與花蓮友宮瑞穗青年寺主委陳廖安聯繫，決定捐助200萬元賑災。

    據了解，雖然也有桃園市政府官員提議捐款花蓮縣政府，不過，廟方人員今日連繫光復鄉長林清水，決定把這筆賑災善款捐給光復鄉公所專戶，讓善款第一時間能用在災民身上和鄉內災後復建工程。

    仁海宮董事長王介禧說，近日花蓮光復因豪雨成災，造成多人罹難，居民家園也遭受重大損失，災情慘重，令人痛心；今年適逢建宮200週年，今與花蓮友宮瑞穗青年寺主委陳廖安聯繫，決定捐助200萬元賑災。（記者李容萍攝）

    仁海宮董事長王介禧說，近日花蓮光復因豪雨成災，造成多人罹難，居民家園也遭受重大損失，災情慘重，令人痛心；今年適逢建宮200週年，今與花蓮友宮瑞穗青年寺主委陳廖安聯繫，決定捐助200萬元賑災。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播