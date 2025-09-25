國軍53工兵群馳援! 花蓮光復鄉設置沐浴站

國軍第三作戰區53工兵群，在花蓮光復鄉進行野戰沐浴機測試。（53工兵群提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉淪重災區，國軍第三作戰區53工兵群官兵第一時間完成裝土機、照明尾車及生命探測儀等專業裝備整備，迅速投入跨區增援行動，官兵日以繼夜投入搜救與災後復原，盼協助地方早日重建家園、恢復正常生活。

53工兵群官兵今（25日）進駐花蓮重災區，於光復鄉富源國中、光復糖廠及大進國小等地設置臨時沐浴站，提供熱水供官兵除污與災民盥洗使用，讓辛勤投入救災的國軍官兵與受災民眾，能在第一時間洗去身上的塵土與疲憊。

第三作戰區政戰主任謝勇維少將表示，工兵部隊向來肩負「災害防救先鋒」的重任，憑藉扎實的專業技能與臨危不亂的意志，將平日嚴格訓練成果化為搶災能量，展現「災害防救，有我工兵」的使命信念。無論是生命探測、道路搶修、土石清運或災區照明，官兵皆以國人生命安全為首要考量，以行動詮釋軍民一體、守護國人的堅定決心。

謝勇維提到，駐點現場的每座野戰沐浴站均配置6噸水囊，並搭配發電機組運作，每小時可供約72人完成盥洗需求，大幅紓解救災官兵與災區民眾的基本生活需求。沐浴站的設立不僅提供溫暖熱水，更象徵災後重建的希望與力量，國軍無論在平日戰備演訓，或面對重大災害挑戰，始終秉持「聞聲救苦、苦民所苦」的精神，與民眾並肩而行。

國軍第三作戰區53工兵群，在花蓮光復鄉架設野戰沐浴站。（53工兵群提供）

野戰沐浴站運抵花蓮光復鄉。（53工兵群提供）

