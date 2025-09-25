車禍熱點公館圓環9/29改正交路線 市議員王閔生點出待觀察面向

今天白天的公館圓環。（記者董冠怡攝）

基隆路、羅斯福路口公館圓環拆除，13日起施工，台北市新工處馬不停蹄趕進度，預計29日啟用正交路型。據統計，公館圓環施工期間截至昨天（24日）發生7件交通事故、2人受傷。去年建議市府將肇事及安全項目納入評估指標的市議員王閔生說，改成正交路口之後，應觀察有無變得更安全、號誌控制及公車改走平面專用道的行車效率等面向。

公館圓環連續7年蟬聯台北市肇事熱點之冠，事故數量2018年207件、2019年230件、2020年246件、2021年229件、2022年260件、2023年269件、2024年276件，合計1717件，市長蔣萬安3月拍板拆除並填平地下道；今年1月至8月累計155件，其中，A2類（人員受傷或車禍發生24小時後有人死亡）35件、A3類（車輛或財物受損）120件。

請繼續往下閱讀...

市府曾於2014年、2024年各做過一次車流模擬，交通局說，過往討論多聚焦圓環效率不佳，同步掌握公館圓環為易肇事路口熱點，每年都會檢討改進，並視碰撞圖分析局部調整標線、標誌，效果依然有限。去年評估項目以路口交通車流模擬分析績效、工程技術可行性、管線遷移可行性、施工中對交通區域的交通衝擊、工程經費、整體工期作為指標，今年納入安全指標再次評估，又逢原水管問題克服，決定正本清源。

王閔生認為，新的路型啟用後第一週，市府必須掌握所有狀況，作為後續號誌控制調整的依據，同時顧及安全和各式用路人的權益，既然選擇填平車行地下道，讓公車一律行駛平面專用道，就須將對行車效率的影響降至最低，尤其是早上7點半到8點40分的通勤尖峰，可以公車數量、發車間距及班次等數據資料計算，結合交工專業評估，搭配號誌調控，做出良好規劃。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法