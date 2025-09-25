早就提醒堰塞湖危機！外國網紅卻遭藍白嗆假消息 網瘋朝聖先知文

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，下游光復鄉遭洪水淹沒。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，光復鄉受重創，早在本月初，美國北卡羅萊納州的冒險YouTuber「Xiaofe小飛」（Asher Leiss），就在社群提醒該堰塞湖的危機，還分享加拿大切爾考廷河（Chilcotin River）去年發生堰塞湖潰堤影片示警，卻有一票藍白粉湧入砲轟小飛散播假消息，結果不到一個月就發生災難，帶走10多條寶貴人命，網友紛紛湧入原貼文朝聖。

小飛9月2日在臉書粉專發文，「今年夏天，花蓮萬榮的馬太鞍溪谷形成了一個巨大的堰塞湖。可能不到2個月後，它就會滿出來，相當於一座南化水庫的水量潰堤，造成下游洪水氾濫。不過，這種堰塞湖到底有多常見？它們真的那麼危險嗎？其實，它們比你想像的還要常見，台灣每年都會形成好幾個。大部分都很小，只能存在幾週或幾個月，但有些會穩定下來，甚至能維持數十年。雖然它們其實很普遍，但由於台灣的山區不易抵達，我們平常很少會前往，所以能親眼見到時感受更加特別。」

「我們曾經在台東的新武呂溪划船時，就偶然遇到一個堰塞湖。那場崩塌才剛發生，所有的樹木和草都還覆蓋著一層細細的白色粉末，崩塌後方延伸出一條長達1公里的藍色湖水，蜿蜒穿過峽谷。我們一年後回到那裡時，它已經消失，下游的整個地形都被沖刷開來，看起來堰塞湖以猛烈的方式結束生命。還有更多時候，它們是慢慢淤積的，堰塞湖的水流會變慢，泥沙與碎石沉澱，逐漸把湖填平，直到河床的新高度與壩體齊平。我們在溯溪時經常會看到這種痕跡，一段完全平坦的河道，河床鋪滿小石子和卵石，而其他地方的坡度都很陡，岩石也更大，那就是一個被填平的舊湖，下次溯溪的時候可以留意看看。」

他接著說：「一個『有名』的例子是莫拉克颱後，高雄市桃源區的荖濃溪上游形成的堰塞湖。山崩堵住河道，把上游好幾公里的山谷淹沒。幾年之內，曾經有一個漂亮的湖泊存在，但現在已經被泥沙填滿。你可以搜尋『少年瀑布』的舊照片來看看當時的樣子，那個瀑布其實還在，只是被埋在7公尺厚的岩石下，你現在可以直接從原本瀑布頂部走進峽谷，當時橫跨山谷的吊橋頂端還留在那裡，像方尖碑一樣從沙堆中探出來。」

「1999年地震之後，雲林古坑草嶺也發生過類似的情況，那裡的堰塞湖一度成為重要觀光景點，吸引全台各地的遊客划船、遊湖、觀光。5年後堰塞湖潰堤，觀光業隨之消失，對當地村莊造成重大經濟打擊。這個1999–2004年存在於雲林古坑的湖被稱為『新草嶺潭』，因為當地岩層鬆軟，容易發生山崩，所以湖泊在那裡其實經常出現，今年就又有一個新的湖泊形成。1979年也有一個，1941年那次維持了10年，1862年的則持續了36年。1951年潰堤的那個堰塞湖蓄水量是1.2億立方公尺，跟這次花蓮湖的9000萬立方公尺差不多，潰堤時的威力非常大，把山谷切割出深深的溝谷，直到今天都還清晰可見，那次，也奪走了超過100條人命。」

小飛表示，「這正是大家對花蓮堰塞湖的擔憂，當湖水開始滿過壩頂，就會侵蝕壩體，把土石帶走。壩體表面隨之下降，流量因此增加，進而加速侵蝕，再讓流量更大，形成惡性循環，可能在短短數小時內釀成災難性洪水。這就是為什麼政府已經設置地質監測站，並準備好讓下游居民隨時撤離。因為一旦潰決，規模將會非常驚人。如果你想知道它究竟能有多大，想想這點：自從湖泊形成以來，已經有一個颱風掃過台灣，但這個湖並沒有被填滿，那場颱風的所有雨量，全都被這個湖攔住了。也就是說，它真的非常大！」

小飛還分享去年加拿大卑詩省切爾考廷河堰塞湖潰堤的影片作為示意畫面，「我沒有1951年草嶺潰堤的影片，但去年夏天，加拿大卑詩省的Chilcotin River發生了一次堰塞湖潰堤。我們之所以知道，是因為Chilcotin–Fraser是北美最棒的激流泛舟河流之一，整個泛舟季因此被迫取消。你在影片中看到的，就是那場潰決造成的洪水，衝垮了下游，讓河水暴漲超過10公尺，還沖走了沿河矗立超過百年的歷史建築。而要有個比較概念，造成這場巨大洪水的壩，蓄水量是8000萬立方公尺……比花蓮的堰塞湖還要少。」

小飛這篇貼文曝光後，馬上有藍白粉被釣出來留言痛批小飛散播假消息，「少騙人了，馬太鞍是光復最美的地方，沒有那個地方恐怖，我是在住那裡。出生51年了沒看過這種事，不要再騙了，你會下地獄」、「老外少在那危言聳聽」、「請不要放假訊息，趕快刪除」、「這個影片一看就知道是假的！轉移美濃大峽谷的焦點！」、「又一個配合綠共在這邊造謠」。

可才過不到一個月的時間，馬太鞍溪堰塞湖果然釀災，網友紛紛湧入朝聖，如今該貼文已累積超過1.6萬名網友按讚，「朝聖先知文」、「來看藍白腦X被打臉」、「你的字字句句應證了天災，地方政府不重視有夠可悲」、「小飛你根本是先知」、「台灣有個草包立委說要用炸的」、「預言家請睜眼」、「提前預警沒有人聽，還被說成危言聳聽，前面說這些都是假消息的真的是不見棺材不掉淚」、「多少人現在來看預言文的？」、「可憐國民黨什麼都推給民進黨」。

不過還是有一票藍白粉完全不看完內文就砲轟小飛丟出來的影片是假的，「鬼扯蛋的影片，影片位置根本就不是在花蓮萬榮」、「假視頻！根本不是馬太鞍溪這裡！」、「一看就知道不是台灣，只有青鳥蟾蜍看到會高潮」、「根本不是台灣影片，樹林都是高山針葉林，高山腹地也都不是台灣的林地」。

其他人看到這類留言紛紛直呼傻眼，「內文早就說影片是在加拿大，是眼睛有問題還是不識字？」、「怎麼好意思沒看仔細文章就亂嗆人」、「再次感謝示範藍白粉的水準，難怪傅姓夫妻可以躺著選」、「一堆人都不看完全文的，影片就說是在加拿大拍的」、「我現在才知道有多少人不看內文就開噴」、「現在知道有多少文盲了嗎」、「看到有智X留言，而且還超多人按讚，看來台灣人真的是智X白X超多」、「沒讀書不識字，不會看內文嗎？」

