    首頁 > 生活

    「1個都不能少！」全家因毛孩狂吠獲救 重返佛祖街尋狗成泥人

    2025/09/25 22:47 記者劉人瑋／花蓮報導
    為了找狗，陳家人成泥人。（記者劉人瑋攝）

    這次花蓮光復洪患，住在佛祖街46弄的陳家，除了老媽媽以外，一家3口今早出發前往救援愛犬「嘎蔑（族語：布）」。陳女士說，凌晨2時全家在屋頂，因為嘎蔑狂吠、引起家人和救難人員注意，一家人才獲救，但牠卻沒跟著出來。雖然今天沒找到牠，但見滿地狗爪印，「牠應該是逃走了，家人不會放棄找尋。」

    佛祖街、敦厚路一帶是這次水患重災區，積水退去剩滿地爛泥，經過訓練、體格健壯又年輕的救難人員也陷於泥中，只能手腳並用十分狼狽；其身後跟著3位民眾，原來是24日被救出的陳家人，與救難人員不同，他們要回家把一隻5歲大的公狗嘎蔑救出。

    陳小姐說，嘎蔑從小喜歡咬布偶才以此命名，牠十分顧家，飼養多年已是家中一份子，洪水來臨時，只聽到水聲轟轟，「門一開沒幾秒，水就淹到膝蓋，只驚恐停頓一下就淹到腰部，全家只能帶著狗往屋頂跑」。

    陳家人回憶，當時所有人濕淋淋、既疲憊又冷，都快睡著，只聽見狗兒狂吠，仔細一看發現遠處有亮光，隱約聽到有人呼喚「裡面還有人嗎？」原來是救難人員到達，所有人打起精神跟著狗一起呼叫，只是最後嘎蔑卻沒跟著逃出，因此今天水勢一緩就跟著救難人員回家找狗。

    嘎蔑不只是狗，而且是陳家「一同出生入死，跟著求救、幫忙引起注意的家人」，只是經過一番尋找，還是沒找到，但見到滿地狗爪印，推測牠應該活著，在附近到處跑，陳家人說，「可惜今天帶食物來沒找到牠、餵個飽，但知道牠還活著就有機會」。

    救難人員不知身後跟著「尋狗小隊」，事後得知表示，其實有見到一隻狗，本來想帶牠走，但牠不斷吠叫、警告，又躲回房屋旁雜物中，「牠還想死守家園，看來只能等路況變好、飼主前來才能帶走牠」。

