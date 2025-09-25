高雄輕軌行經造成「梅花燈」塞車 中山、凱旋路口將更新號誌

輕軌經過高雄中山、凱旋路口，經常造成壅塞。（記者李惠洲攝）

為紓解輕軌經過高雄中山、凱旋路口，長期壅塞連帶造成「梅花燈」（路口紅綠燈不同步）的惡性循環問題，交通局將更新號誌設備，屆時可望達成「輕軌一通過，中山路號誌立即恢復連線」，改善現行設備無法即時切換的問題。

郭建盟表示，民眾向他反應前鎮區中山路與凱旋路口壅塞問題，原來中山路與凱旋路口長期壅塞，關鍵原因在於「輕軌號誌優先」。當輕軌進站時，號誌系統會中斷中山路幹道的綠燈連線，需經過約5個燈號循環，中山路才能恢復連線；但往往等到可以通行時，下一班輕軌又到站，再次切斷號誌，造成「梅花燈」惡性循環，導致嚴重塞車。

郭建盟邀集交通局、捷運局會商後，針對短期改善方案，交通局將新增2個號誌時相，以增加機車分流放行，避免過多車輛集中在輕軌軌道前後；同時縮短輕軌優先秒數，減少中山路幹道長時間壅塞的情況。

交通局說明，中山、凱旋路口因中山路綠燈車流通行時，受輕軌優先號誌影響導致車流阻斷，考量主線車流與輕軌通行的均衡，經與捷運局研商後，將關閉中山路南北向綠燈時，遭遇輕軌插入的優先號誌，並保留輕軌共用時相，確保南北向車流續進，降低輕軌插入時相對主線車流的影響。

中期而言，交通局正進行輕軌一階路口的號誌更新，將把路口控制電腦軟硬體進行更新，讓路口交通控制更順暢穩定，屆時可望達成「輕軌一通過，中山路號誌立即恢復連線」，改善現行設備無法即時切換的問題，預計明年完工。

陳姓機車騎士說，高雄交通號誌不連貫的「梅花燈」情形不少，尤其是輕軌沿線的凱旋路最嚴重，曾碰過在13處路口就要等7、8次紅綠燈，希望儘快改善。

中山、凱旋路口的交通瓶頸，交通局將更新號誌設備。

