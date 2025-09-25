為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林俊憲、郭鴻儀集結一卡車物資 援助花蓮光復鄉重災區

    2025/09/25 22:21 記者吳俊鋒／台南報導
    民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀結合在地企業，募集愛心物資援助花蓮災區。（郭鴻儀服務處提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉淪重災區，民進黨台南市立委林俊憲、議員郭鴻儀等人今天攜手在地企業，展開愛心物資募集，包含清潔劑、漂白水、衣服、麵食⋯⋯等生活用品，裝滿一大卡車，晚間啟程前往災區。

    愛心物資下午起在仁德區的郭鴻儀服務處集結，有漂白水、清潔劑、洗衣精、垃圾袋、菜瓜布、衛生紙、尿片、毛巾、雨鞋等，合計632箱，以及地板刷、塑膠桶、鏟子，共410組，協助災民重整家園。

    另外，還有近百箱的鍋燒意麵，以及電池、頭燈，加上一大批換洗衣物等，品項相當多樣，都是災民目前迫切需要的。

    林俊憲表示，第一時間了解災民的需求，衣褲能解決基本生活問題，而漂白水則協助後續的環境清潔，降低病毒傳染風險，感謝郭鴻儀的共同努力，還有志工團隊的全力協助，讓愛心物資得以迅速馳援。

    郭鴻儀說，送往花蓮的物資，主要是針對災區在生活、環境清潔的需求，搬運上車的過程中，附近民眾看見，有的自掏腰包，緊急購買各式用品，懇請服務處志工團隊代為發放，令人感動。

    郭鴻儀指出，同島一命，有責任在危急時刻挺身而出，希望物資能為災民帶來溫暖與支持，也籲請更多人加入救援行列。

    出發時，郭鴻儀親自押車，將協同志工團隊運送到花蓮，交給原住民族文化事業基金會，統一分配至災民手中，重建家園，早日恢復正常生活。

    民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀結合在地企業，募集愛心物資送往花蓮災區，志工團隊全力搬運。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀結合在地企業援助花蓮災區，一大卡車的愛心物資晚間啟程。（郭鴻儀服務處提供）

    民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀結合在地企業，募集愛心物資送往花蓮災區。（記者吳俊鋒攝）

    民進黨立委林俊憲與議員郭鴻儀結合在地企業，募集愛心物資送往花蓮災區，志工團隊全力搬運。（記者吳俊鋒攝）

