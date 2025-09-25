露出一顆頭！高市特搜隊徒手挖黑泥 搶救光復災區浪犬

高市特搜隊員徒手挖黑泥搶救光復災區毛孩。（高市消防局提供）

馬太鞍溪堰塞湖溢流、造成花蓮光復嚴重災情，高雄市消防局特種搜救隊緊急馳援，今天救援行動共計救出4人（2男、2女）及 4隻狗狗，其中1隻流浪犬深埋黑泥中，僅露出一顆頭發出微弱叫聲，多名搜救人員合力徒手挖泥，慢慢將牠救出、保住一命。

今天下午4時53分，搜救組在返隊途中，行經花蓮縣光復鄉大平福德祠，聽到似是受困民眾呼救聲，經巡查，發現一隻受困泥濘中的流浪狗，身體和四肢深埋在黑泥中，只露出一顆頭保留一絲氣息。

搜救人員立即展開救援，但只能徒手慢慢將泥挖開，將狗狗身體一點一點往上拉，費了近半個小時，才讓犬隻脫困。

隨行獸醫師黃楷廸（宏力動物醫院）立即進行緊急醫療處置，沖洗污泥後，給予皮下注射抗生素及乳酸林格氏注射液、雙眼紅黴素治療。在第一時間專業處理下，成功保全狗狗生命徵象。

消防局表示，高市搜救隊這次救災行動，不僅救人也救動物，也是這次花蓮救災唯一有獸醫師隨行的搜救隊伍，展現跨領域合作在災害現場的關鍵價值。

犬隻經沖洗後，獸醫給予皮下注射抗生素。（記者蔡清華攝）

