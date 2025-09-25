高雄首度!獲選國慶大會接待 文藻外大10親善大使曝光

高雄文藻外大首度獲選國慶大會禮賓，10名親善大使將傳遞南台灣熱情。（文藻外語大學提供）

高雄文藻外語大學首度獲選為中華民國114年國慶大會禮賓接待學校，共有10名親善大使團學生，將北上協助總統府前北二區的接待工作，她（他）們成為高雄有史以來，首度獲選國慶大會禮賓接待的大學生，師生們都感到榮耀且驕傲。

此次入選的文藻外大學生皆為公關室親善大使團團員，除具備國語、台語、客語能力外，也精通英語、法語、德語、西班牙語、日語、韓語及越南語等多國語言，能靈活應對國際賓客的不同外語需求。

為執行國慶接待任務，校方特別訂製全新的禮賓服飾，服裝整體色澤以香檳金為主，展現高貴典雅的氣質，而紅色絲帶則象徵熱情，將南台灣高雄特有的人情味表露無遺。

校方十分重視首度降臨殊榮，被總統府通知北上負責國慶接待任務，就展開數月密集培訓，課程涵蓋儀態形象、專業禮賓，以及基本救命術（BLS）證照訓練，還增加手語訓練，展現學生多元能力與服務的精神。

校長莊慧玲表示，親善大使團不僅是校園的精神象徵，更是文藻教育成果的最佳展現，學生能在重要的國家慶典中，服務來自世界各地的貴賓，不僅肯定學生的專業跨域能力，也能彰顯南台灣學子的服務熱忱，相信這段寶貴經驗將成為服務同學人生的重要養分，此次能代表高雄市首度獲選國慶大會的外賓接待學校，再次展現文藻學生在外語能力及禮賓接待上的亮眼表現。

