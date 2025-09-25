超美！獲建築園冶獎 彰化大竹國小和平樓成打卡熱點

彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

被譽為台灣建築界奧斯卡獎的「建築園冶獎」，今年彰化縣的校舍工程由彰化市大竹國小和平樓重建工程拿下。以白色立面為基調，搭配錯落有致的配色與立體層次，讓許多家長都驚豔「比別墅還漂亮」。

大竹國小校長黃馭寰表示，該校是有百年歷史的學校，校內建築因為老舊或是耐震度的問題，歷經8年，斥資3.2億元的重建工程，如今已全部更新。每棟校舍都各有特色，最新完工落成的和平樓，以「登高望遠，光亮向前」為設計主軸，規劃多層次的戶外空間，搭配前方的大片草坪，讓校舍成為最美的打卡點，未來將作為學生的科任教室使用。

縣長王惠美指出，台灣設計獎今年首度在彰化縣舉辦，而縣府近年來持續投資校園美學，從大竹國小和平樓獲得2025年建築園冶獎，就是彰化美學華麗轉身的最佳代表。

許多家長與學生都表示，全新的和平樓落成，也是全校師生最喜歡的校園角落，尤其是拍照打卡，配上前方的大片綠意，以及校舍的無敵藍天白雲為背景，如果沒有標註在校內拍照，不知情的人還以為是在知名別墅打卡。

