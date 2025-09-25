為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    超美！獲建築園冶獎 彰化大竹國小和平樓成打卡熱點

    2025/09/25 21:36 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    被譽為台灣建築界奧斯卡獎的「建築園冶獎」，今年彰化縣的校舍工程由彰化市大竹國小和平樓重建工程拿下。以白色立面為基調，搭配錯落有致的配色與立體層次，讓許多家長都驚豔「比別墅還漂亮」。

    大竹國小校長黃馭寰表示，該校是有百年歷史的學校，校內建築因為老舊或是耐震度的問題，歷經8年，斥資3.2億元的重建工程，如今已全部更新。每棟校舍都各有特色，最新完工落成的和平樓，以「登高望遠，光亮向前」為設計主軸，規劃多層次的戶外空間，搭配前方的大片草坪，讓校舍成為最美的打卡點，未來將作為學生的科任教室使用。

    縣長王惠美指出，台灣設計獎今年首度在彰化縣舉辦，而縣府近年來持續投資校園美學，從大竹國小和平樓獲得2025年建築園冶獎，就是彰化美學華麗轉身的最佳代表。

    許多家長與學生都表示，全新的和平樓落成，也是全校師生最喜歡的校園角落，尤其是拍照打卡，配上前方的大片綠意，以及校舍的無敵藍天白雲為背景，如果沒有標註在校內拍照，不知情的人還以為是在知名別墅打卡。

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    彰化市大竹國小重建的和平樓，拿下建築園冶獎。（大竹國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播