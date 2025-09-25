教師節連假桃園風景區易塞 替代道路一次看

國3龍潭段往風景區教師節3天連假易塞路段，警方呼籲改走替代道路。（記者李容萍翻攝）

桃園市警察局龍潭警分局預估27至29日教師節3天連假，轄區國道3號和台3線除了湧入返鄉車潮，沿線小人國主題樂園、六福村主題遊樂園及石門水庫等風景遊樂區也會迎來大批人車，警方已規劃相關路口派員警、協勤民力加強交通疏導，同時提醒國道3號每日凌晨0至5點暫停收費，請駕駛人多加利用。

警方指出，龍潭區易塞車路段為中原路、中豐路段，都是來往熱門風景區與國3大溪、龍潭、高原、關西交流道和台3線的車潮，3天連假又逢好天氣更容易壅塞。建議返鄉民眾和遊客前往、經過觀光、遊樂區方向行駛替代道路。

替代道路路線如下：

國3龍潭交流道下（往龍潭市區中正路方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往遊樂區方向。

龍潭交流道下（一樣往中正路方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

關西交流道下（往關西方向）→正義路→左轉光明路→往遊樂區方向。

高原交流道下（往龍潭方向）→高原路→龍源路高原段→龍源路→溪州大橋→往石門水庫。

另外，小人國主題樂園推出「捐發票做公益 一起把愛FUN大」優惠活動，遊客於指定日期9月27、28、29、10月4、5、6、10、11、12日捐出當月紙本發票，且發票上的發票號碼有「1、7、8」中任兩碼，號碼不重複、順序不限（有買方統編發票不適用），就能享門票178元（原價1050元）入園遊玩；活動日募得的紙本發票將統一贈與心路基金會桃園分會，讓民眾玩樂同時做公益。

