吊車大王都說母湯！花蓮洪災胡漢龑籲別再捐款到「某某帳戶」被讚爆

啟德機械起重工程董事長胡漢龑投入花蓮救災。（記者黃美珠攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，光復鄉受到重創，花蓮縣府第一時間設立賑災專戶，縣長徐榛蔚昨（24日）發文呼籲捐款，卻因過去黑歷史被大批網友質疑，錢不會好好用在災民身上，臉書疑似被罵到默默刪文。人稱「吊車大王」的啟德機械起重工程董事長胡漢龑今（25日）也跳出來說話，呼籲大家「不要再捐款到某某帳戶去了」，引發網友熱議。

光復鄉遭遇洪災，各界紛紛伸出援手，胡漢龑也投入救災行列，除了派出2台可以鏟土、清淤的「小山貓」機具，還送了50萬到80萬不等的物資到災區，另提供往生者每人1萬元慰問金、傷者3000元的資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。而他接受訪問時也直言，希望外界的幫助能夠讓光復鄉民直接受惠，「不要再捐款到某某帳戶去了！」

雖然胡漢龑沒有指名道姓，但網友都認為就是指傅崐萁夫婦把持下的花蓮縣府，「一定要捐到被信任的慈善機構，錢一定要記得用在災户身上，天曉得捐給花蓮縣府會不會又被拿去做什麼印著傅氏夫妻肖像的小物」、「不要捐給花蓮縣政府的帳戶已是全民共識」、「胡董太棒了，頭腦清清楚楚，讓災民能夠馬上救急」、「連最不沾政治的胡董，都知道不能亂捐錢到那個帳戶去」、「果然心善又有頭腦！」、「給花蓮縣政府等於丟石頭到大海」、「看破不說破」、「吊車大王太帥了，一針見血」。律師林智群也轉發胡漢龑的受訪畫面，笑稱「吊車大王也知道花蓮縣政府帳戶是一個坑」。

