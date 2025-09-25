為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄200校長共推永續綠生活 啟動全國首創校園淨零ESG計畫

    2025/09/25 21:22 記者黃良傑／高雄報導
    高雄200校長共推永續綠生活，啟動全國首創校園淨零ESG計畫。（高市教育局提供）

    高雄200校長共推永續綠生活，啟動全國首創校園淨零ESG計畫。（高市教育局提供）

    高市教育局今（25）日在文府國小舉行「永續時代、校園淨零新思維」活動，由教育局長吳立森帶領全市三級學校200多位校長共同宣示簽署「淨零宣言」，啟動高雄市校園淨零ESG，象徵高雄市校園ESG正式全面啟動，也成為全國第一個宣示校園淨零的城市。

    吳立森表示，ESG是環境保護（Environmental）、社會責任（Social）與校園治理（Governance）的縮寫，呼籲教育界攜手為下一代開啟永續淨零的新里程碑，他強調校園ESG全面啟動，就是要把「淨零綠生活」帶進孩子的日常，高雄市進一步發展出「減碳、零廢、創能、復綠」四大「淨零綠校園」策略。

    教育局透過講座與對話方式，讓與會校長針對4大面向，提出治理經驗或是面對的疑難困境，以廣泛的討論，開啟校長推動校園ESG的新思維，許多校長都提出對校園碳盤點；文府國小校長黃意華也分享全校式治理的模式，將淨零永續的核心理念，透過學校領導與治理，課程發展與教學，環境與資源管理，國際與在地鏈結。

    現場200多位校長與教育局長吳立森共同宣示簽署「淨零永續宣言」，並以AI設計製作「淨零永續宣言」卡片，寫下自己淨零永續堅定承諾，一起貼在巨大的NET ZERO（淨零）字樣的看板，代表著高雄市校園ESG全面啟動，教育界攜手與城市共鳴。

    高雄200校長共推永續綠生活，啟動全國首創校園淨零ESG計畫。（高市教育局提供）

    高雄200校長共推永續綠生活，啟動全國首創校園淨零ESG計畫。（高市教育局提供）

