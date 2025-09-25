為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市11活動中心服務能量不足、未充分利用 審計處直指須改善

    2025/09/25 21:08 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市審計處認為「桃園市政決策及智慧監測平台」中低分群的龍潭市民活動中心，資源未被充分利用，應設法提升服務效能。（記者周敏鴻攝）

    桃園市政府民政局與智慧城鄉發展委員會合作推動「桃園市政決策及智慧監測平台」，設定指標分數以換算各活動中心的需求等級，審計部桃園市審計處檢討桃市去年度總決算後於審核報告中指出，得分較高的瑞慶市民活動中心等8處，周邊活動中心服務能量與可及性不足，而得分較低的龍潭市民活動中心等3處，資源未被充分利用，應設法提升服務效能。

    「桃園市政決策及智慧監測平台」中輸入活動中心基地位址，系統就能依「行政區內市民活動中心數與里數比例」、「鄰近市民活動中心使用率」、「鄰近市民活動中心距離」等指標，計算分數再依總分數換算為活動中心的需求等級，作為決策基礎。

    審計處也依平台數據指出，桃市351處活動中心排序分群後，依前20%為「高分群」、後20%為「低分群」分類，發現得分均高於高分群平均的活動中心包括瑞慶市民活動中心等8處，顯示區域有相對較多人口，但周邊活動中心服務能量與可及性不足；得分均低於低分群平均的則有龍潭市民活動中心等3處，顯示區域有相對較多人口，但既有活動中心的資源未被充分利用。

    民政局長劉思遠說，考量市民活動中心肩負社區關懷據點、老人供餐、健康促進等社福功能，將運用平台數據研議各評估指標的精進，包括都會區的人口密度關係與鄉村區地理、交通等都會納入評估，以提升活動中心使用率；未來還將透過評估機制，確保每一處新設據點，都能更精準符合民眾需求、兼顧區域均衡。

    瑞慶市民活動中心是居民常去的集會或運動地點。（記者周敏鴻攝）

