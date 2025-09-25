「有人關心真好」台中社福團體送獨老喜憨兒月餅、帶長輩搭高鐵

台中郵局購買喜憨兒月餅贈送獨老過中秋，76歲陳爺爺看到全成基金會訪視志工到家送月餅，很開心。（全成基金會提供）

台中郵局購買喜憨兒月餅贈送獨老過中秋節，全成基金會收到400份月餅，立刻分享給社區獨居老人，35位社區訪視志工充當宅配員發送，其中76歲的陳爺爺看到訪視志工到家送月餅很開心，長年獨居，吃月餅過節已是很多年前了，很開心今年有月餅享用慶中秋。

台中郵局逢年過節就號召企業及愛心民眾做公益，今年響應政府協助弱勢團體、支持庇護工場政策，向喜憨兒庇護工場購買中秋月餅禮盒，送給身心障礙者及獨居老人過節。

今年收到月餅的獨老都很開心，美英阿嬤照顧臥床老伴多年，看到訪視員提著月餅禮盒和物資拜訪，直呼這是今年獲得的第一份中秋賀禮，「有人關心真好！」感謝社會善心。

全成基金會主任郭姿秀承接台中市政府獨居老人關懷訪視，及電話問安服務，媒合社區志工定期至獨老家中訪視問安，服務海線9個行政區包括大安、外埔、大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚及烏日區，協助長者居住安全，及日常生活所需資源連結。

另，今天神創發展協會帶著長輩搭高鐵，高鐵台中站協助以及協會志工陪同，搭乘時速300公里的高鐵前往桃園，體驗舒適、便捷的高鐵。這群長輩平均年齡80歲，其中林阿公、黃阿嬤及許阿嬤是超過90歲的高齡長者，協會表示，在北屯社區服務據點有不少長輩，因受限於獨居或行動不便，不敢搭交通工具， 開心有這趟高鐵體驗之旅。

台中郵局購買喜憨兒月餅、全成基金會訪視志工送給獨老，美英阿嬤直說「有人關心真好！」（全成基金會提供）

神創發展協會帶著長輩搭高鐵，感受高鐵舒適、快速交通。（神創發展協會提供）

長輩在高鐵台中站協助以及協會志工陪同，搭乘時速300公里的高鐵前往桃園。（神創發展協會提供）

