    首頁 > 生活

    高科大攜手高醫大 打造AI與生醫創新成果

    2025/09/25 20:56 記者黃良傑／高雄報導
    高科大與高醫大攜手打造AI與生醫創新成果。（高科大提供）

    高科大與高醫大攜手打造AI與生醫創新成果。（高科大提供）

    高雄科技大學與高雄醫學大學推動跨校研發暨產學合作計畫，今天發表研發成果，共有13件成品，其中11件研發類計畫、2件商品化計畫，多件成果內容均與AI應用相關，包括健康照護、輔助醫療診斷、肌腱修復手術與輔助藥事調劑，已是未來主流趨勢。

    高科大與高醫大兩校核定通過「高雄科技大學與高雄醫學大學研發暨產學合作補助要點」，雙方聚焦在檢測試劑、AI或Bio-ICT、生醫材料、海洋資源應用等四大方向合作。

    今年發表的13件成果，除了AI技術應用之外，也有將海洋資源應用於發展生醫材料與推動環境永續的創新構想，充分展現出兩校跨域合作與專業互補的創新能量。

    2校對於明年第五屆的合作，也都抱有高度期許，希望在學術研究、產學合作、技術商品化等面向上，達到「互補共榮」的目標，攜手為社會帶來更多正面的影響力。

    高醫大副校長黃友利指出，高醫大在醫學領域具備專業優勢，高科大則在電子、機械與資訊技術方面表現突出，兩校互補性強，不僅是學術夥伴，更是積極推動產學合作的重要力量，今日發表的10多項研究計畫，展現了高醫大與高科大師生緊密合作的成果，相信未來也能孕育更多突破性的研究。

    高科大與高醫大的互補性，展現在多項具潛力的研究主題上，都具有極大的未來發展性，他期待雙方能進一步推動研發成果商品化，將研究能量落實於市場，造福社會大眾。

    高科大副校長兼研發長吳忠信強調，高科大與高醫大的合作不僅展現跨領域研究成果，計畫也深具實際商品化的潛力，未來可望透過媒體曝光，成為學校對外的重要亮點。

    高科大與高醫大攜手打造AI與生醫創新成果，成功跨校合作。（高科大提供）

    高科大與高醫大攜手打造AI與生醫創新成果，成功跨校合作。（高科大提供）

