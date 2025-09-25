為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    前進光復鄉重災區!新北特搜救出173名受災戶

    2025/09/25 20:52 記者吳仁捷／新北報導
    新北消防特隊員冒雨抱著嬰兒，離開受災住處安置。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防特隊員冒雨抱著嬰兒，離開受災住處安置。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市消防局特搜大隊前往花蓮光復鄉重災區，展開四十小時不間斷救災，截至今日執行126件人命搜救，協助安置收容173名民眾；慈濟基金會志工們也接力投入災後復原，協助受災戶清除淤泥、清運廢棄家具，讓災民盡快恢復日常生活。

    新北市消防局特搜大隊共動員96人、兩隻搜救犬、廿五輛消防車、空拍機群及橡皮艇前往光復鄉。

    新北特搜人員在泥流中組成人龍，護送災民安全通行，也逐戶搜救，優先救出年長者、婦幼，其中救援一名三歲男童時，救難人員第一時間以毛毯包裹保暖，輕聲安撫「我們等媽媽…」，在險峻災情中展現溫暖與關懷，場面令人動容；而新北特搜醫療組也幫助光復鄉衛生所設立臨時急救站，動員內湖三軍總院白豐誠、台北慈濟醫院陳玉龍等醫師、護理師蔡孟君、梁景皓、王為德及新北消防高級救護技術員（EMT-P）共11人，合力完成傷口清創縫合、提供抗生素，立即展開急救復甦，成功搶救感染休克患者，對於慢性病藥物中斷、管路脫落長者，即時給予處置，確保災民接受妥善醫療資源。

    新北消防特隊員接駁受災戶長輩，前往安置區。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防特隊員接駁受災戶長輩，前往安置區。（記者吳仁捷翻攝）

    慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左三）勘災、慰問受災戶，大批志工隨即投入救災。（記者吳仁捷翻攝）

    慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（左三）勘災、慰問受災戶，大批志工隨即投入救災。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防特隊員逐戶搜救，背負幼童離開受災住處安置。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防特隊員逐戶搜救，背負幼童離開受災住處安置。（記者吳仁捷翻攝）

