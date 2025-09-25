馬太鞍溪橋分3階段修建 賴清德：此刻我們都是花蓮人

總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

樺加沙颱風造成花蓮重大災情，賴清德總統今天到花蓮勘災，晚間於社群發文表示，「此時此刻，我們都是花蓮人」，馬太鞍溪橋梁下月會完成涵管便橋、4個月內完成結構性便橋、明年底完成永久性橋梁；堤防則2週內優先修復、3個月內完成加固，明年汛期前完成永久設施。

賴清德表示，他今天到花蓮，希望盡一切努力，讓大家恢復正常生活。我要向罹難鄉親表達最深切的哀悼，也期盼傷者早日康復。」此時此刻，我們都是花蓮人，中央一定會大力支持花蓮，跟花蓮縣民站在一起。」



賴清德指出，目前堰塞湖水量雖已大幅下降，但仍在紅色警戒。我們會召集專家學者持續全面監測，並提供縣府資訊作為撤離依據，落實專業、確保安全。

賴說明，馬太鞍溪橋梁下個月會完成涵管便橋、4個月內完成結構性便橋、明年底完成永久性橋梁。經濟部水利署也將在兩週內優先修復馬太鞍溪堤防，3個月內完成加固，並在明年汛期前完成永久設施，全力守護居民安全。

賴清德指出，在災民的安置及照顧上，衛福部已啟動收容中心，並協調醫療院所全力支援。我也請花蓮縣政府儘速完成盤點工作，讓國防部及各縣市政府的支援人力，能夠精準協助災區，加速復原的進度。

賴清德表示，感謝第一時間趕赴花蓮的中央各部會同仁、國軍弟兄姐妹，以及來自全國各縣市的消防救災人員，中央會傾全力幫助花蓮，跟花蓮站在一起；只要中央地方攜手合作，一定能讓花蓮早日恢復安定，讓鄉親安心，花蓮加油！台灣加油！

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。原民會副主委陳義信（右）到場陪同，協助翻譯大馬村長的族語發言。（記者羅沛德攝）

