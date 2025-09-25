為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬太鞍溪橋分3階段修建 賴清德：此刻我們都是花蓮人

    2025/09/25 20:13 記者陳昀／台北報導
    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    樺加沙颱風造成花蓮重大災情，賴清德總統今天到花蓮勘災，晚間於社群發文表示，「此時此刻，我們都是花蓮人」，馬太鞍溪橋梁下月會完成涵管便橋、4個月內完成結構性便橋、明年底完成永久性橋梁；堤防則2週內優先修復、3個月內完成加固，明年汛期前完成永久設施。

    賴清德表示，他今天到花蓮，希望盡一切努力，讓大家恢復正常生活。我要向罹難鄉親表達最深切的哀悼，也期盼傷者早日康復。」此時此刻，我們都是花蓮人，中央一定會大力支持花蓮，跟花蓮縣民站在一起。」

    賴清德指出，目前堰塞湖水量雖已大幅下降，但仍在紅色警戒。我們會召集專家學者持續全面監測，並提供縣府資訊作為撤離依據，落實專業、確保安全。

    賴說明，馬太鞍溪橋梁下個月會完成涵管便橋、4個月內完成結構性便橋、明年底完成永久性橋梁。經濟部水利署也將在兩週內優先修復馬太鞍溪堤防，3個月內完成加固，並在明年汛期前完成永久設施，全力守護居民安全。

    賴清德指出，在災民的安置及照顧上，衛福部已啟動收容中心，並協調醫療院所全力支援。我也請花蓮縣政府儘速完成盤點工作，讓國防部及各縣市政府的支援人力，能夠精準協助災區，加速復原的進度。

    賴清德表示，感謝第一時間趕赴花蓮的中央各部會同仁、國軍弟兄姐妹，以及來自全國各縣市的消防救災人員，中央會傾全力幫助花蓮，跟花蓮站在一起；只要中央地方攜手合作，一定能讓花蓮早日恢復安定，讓鄉親安心，花蓮加油！台灣加油！

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。原民會副主委陳義信（右）到場陪同，協助翻譯大馬村長的族語發言。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。原民會副主委陳義信（右）到場陪同，協助翻譯大馬村長的族語發言。（記者羅沛德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播