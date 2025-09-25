為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中文山焚化廠BOT案 台泥達環聯盟斥資94億奪標

    2025/09/25 19:59 記者蔡淑媛／台中報導
    文山焚化廠BOT案由「台泥達環文山合作聯盟」得標。（記者蔡淑媛攝）

    文山焚化廠BOT案由「台泥達環文山合作聯盟」得標。（記者蔡淑媛攝）

    台中文山焚化廠使用近30年，興建營運移轉（BOT）案招標歷經多次流標，環保局表示，本月22日已完成綜合評審作業，由最優申請人「台泥達環文山合作聯盟」得標，其承諾投資金額94億3200萬元，遠超過最低門檻，預計可以年底前簽約動工，最快在2029年完工，完工後每日垃圾處理量將從600噸大幅提升至900噸。

    文山焚化廠BOT案在22日召開甄審委員會辦理綜合評審作業，經3家合格申請人進行簡報及現場甄審委員詢答後，評審結果最優申請人為「台泥達環文山合作聯盟」，該申請人承諾投資金額94億3200萬元，高於招商公告要求最低投資金額85.74億元，機關委託廢棄物處理費未稅每噸914元，亦低於招商公告之未稅每噸1015元。

    環保局長陳宏益指出，台泥達環文山合作聯盟提出的廢棄物處理費未稅每噸914元，雖然不是最低，但該廠商是文山焚化廠現行的操作廠商，為法商，是國際最大家廢棄物處理業者，提出設備條件最優，是三菱重工廠牌設備，因此獲得審委會青睞。

    此次綜合評審同時評定次優申請人為「日鼎循環經濟投資控股股份有限公司」，如與最優申請人無法完成議（簽）約，將可洽次優申請人接續辦理。

