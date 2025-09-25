曾文水庫露營村啟用 搶攻觀光商機

曾文青年活動中心全新整建的「露樹村」剪綵啟用。（曾文青年活動中心提供）

曾文水庫內的青年活動中心斥資整建露營區，「露樹村」全新完工，今天正式揭牌、啟用，搶攻觀光商機，開幕現場匯聚在地的楠西商圈與小農攤位等，推出「好鄰市集」，成功炒熱氣氛。

曾文青年活動中心露樹村的落成，由水利署南區水資源分署長吳嘉恆、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪、台南市露營協會理事長林明賢、楠西區長何榮長、救國團主任葛永光等各界貴賓一起剪綵，並簽署與地方共好宣言，盼能攜手帶動觀光產業。

現場的好鄰市集，也讓民眾可以品嚐當季農產品，並參與搭帳體驗，從中感受水庫的自然與人文的特色，午後草地音樂會則營造悠閒氛圍，居民、遊客們席地野餐，共享「森活」魅力。

曾文青年活動中心總幹事羅秀純強調，推出的露樹「森活菜單」，結合關廟鳳梨燻雞三角堡，以及梅子豆腐、梅子雞湯與梅子汁等風味食材，充分展現地方特色。

全新的露樹村新建目前正夯的車宿露營區，以及已經搭好帳篷、備妥床位的懶人露營區，親子拎包即可入住，相當方便。

青年活動中心入口標示與服務中心也全面更換，並增設咖啡館，大廳、浴室、廁所等都有翻修，為曾文水庫打造新的觀光亮點。

曾文青年活動中心整建的「露樹村」全新啟用，已搭好帳篷的親子露營區，入住方便。（曾文青年活動中心提供）

