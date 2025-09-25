私生飯出沒！圍堵日本排球選手討簽名+打聽房號 粉絲不忍了：丟臉

TPVL邀請日本「東京巨熊」與「VOREAS 北海道」來台進行季前熱身。（TPVL提供）

TPVL台灣職業排球聯盟元年賽事即將於週六（9月27日）正式開打，在此之前，TPVL邀請日本職業排球聯盟2支球隊來台，與4支創始球隊一起進行為期3天的熱身賽，吸引大批球迷到場觀賽。未料活動結束後，陸續有球迷在社群平台發文爆料，部分觀眾做出「私生飯行為」騷擾選手，引發眾人熱議。

TPVL邀請日本「東京巨熊」與「VOREAS 北海道」來台，19日到21日季前熱身，2支球隊有許多在日本與海外各國都人氣極高的排球選手，像是東京巨熊的球星柳田將洋、大竹壱青，以及效力VOREAS北海道的旅外球星張育陞，豪華陣容不僅吸引眾多台灣球迷購票入場，還有日本、菲律賓等國家球迷特意來台應援。

然而，不少球迷透露，連續3天比賽結束後，都目睹部分球迷會駐守在各球隊遊覽車前，攔截從體育館內離開、準備上車的選手們索取簽名。前日本男排隊長、被讚譽為「排球王子（バレー界のプリンス）」的柳田將洋，更是被離場民眾目睹他剛踏出體育館門外，就慘遭一群球迷前後左右圍堵，迫使他給大家簽名。

不僅如此，事前發文預告會在台灣舉辦粉絲見面會的VOREAS北海道，因舉辦地點是入住飯店的活動展廳，加上在地居民於社群平台分享目擊選手出沒等情報，讓一些知曉地點但並未參加粉絲見面會的民眾，試圖使用非法手段打聽選手住宿房號，像是故意點外送餐點到飯店或直接詢問房務員，所幸最後全因飯店工作人員警戒心強失敗。

對於部分民眾做出干擾選手休息時間、涉嫌非法探聽選手隱私等不良行為，甚至還公開發文沾沾自喜、鼓勵其他人效仿，令許多守規矩的球迷輪番譴責，直呼「非常丟臉」，也擔憂這些行為會讓2支球隊留下不良印象，影響往後來台意願。也有球迷呼籲TPVL，務必設下保護選手等相關規定，避免有心人士故意鑽漏洞，肆意做出違法行為。

據了解，日本許多運動團體為保護選手安全，避免粉絲做出圍堵、偷拍、跟蹤等過度干擾行為，大多會事前發布相關禁令。像是去年日本福岡舉辦VNL預賽前夕，日本排協就提前發文公告，嚴禁球迷前日選手下榻飯店，圍堵選手索討簽名、拍照，但仍有人無視禁令前往騷擾，讓西田有志為此發聲譴責這些不守規定且帶給大眾困擾的民眾。

不少球迷透露，目睹部分球迷駐守在各球隊遊覽車前，攔截從體育館內離開、準備上車的選手們索取簽名。（民眾授權提供）

