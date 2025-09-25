為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    私生飯出沒！圍堵日本排球選手討簽名+打聽房號 粉絲不忍了：丟臉

    2025/09/25 23:37 即時新聞／綜合報導
    TPVL邀請日本「東京巨熊」與「VOREAS 北海道」來台進行季前熱身。（TPVL提供）

    TPVL邀請日本「東京巨熊」與「VOREAS 北海道」來台進行季前熱身。（TPVL提供）

    TPVL台灣職業排球聯盟元年賽事即將於週六（9月27日）正式開打，在此之前，TPVL邀請日本職業排球聯盟2支球隊來台，與4支創始球隊一起進行為期3天的熱身賽，吸引大批球迷到場觀賽。未料活動結束後，陸續有球迷在社群平台發文爆料，部分觀眾做出「私生飯行為」騷擾選手，引發眾人熱議。

    TPVL邀請日本「東京巨熊」與「VOREAS 北海道」來台，19日到21日季前熱身，2支球隊有許多在日本與海外各國都人氣極高的排球選手，像是東京巨熊的球星柳田將洋、大竹壱青，以及效力VOREAS北海道的旅外球星張育陞，豪華陣容不僅吸引眾多台灣球迷購票入場，還有日本、菲律賓等國家球迷特意來台應援。

    然而，不少球迷透露，連續3天比賽結束後，都目睹部分球迷會駐守在各球隊遊覽車前，攔截從體育館內離開、準備上車的選手們索取簽名。前日本男排隊長、被讚譽為「排球王子（バレー界のプリンス）」的柳田將洋，更是被離場民眾目睹他剛踏出體育館門外，就慘遭一群球迷前後左右圍堵，迫使他給大家簽名。

    不僅如此，事前發文預告會在台灣舉辦粉絲見面會的VOREAS北海道，因舉辦地點是入住飯店的活動展廳，加上在地居民於社群平台分享目擊選手出沒等情報，讓一些知曉地點但並未參加粉絲見面會的民眾，試圖使用非法手段打聽選手住宿房號，像是故意點外送餐點到飯店或直接詢問房務員，所幸最後全因飯店工作人員警戒心強失敗。

    對於部分民眾做出干擾選手休息時間、涉嫌非法探聽選手隱私等不良行為，甚至還公開發文沾沾自喜、鼓勵其他人效仿，令許多守規矩的球迷輪番譴責，直呼「非常丟臉」，也擔憂這些行為會讓2支球隊留下不良印象，影響往後來台意願。也有球迷呼籲TPVL，務必設下保護選手等相關規定，避免有心人士故意鑽漏洞，肆意做出違法行為。

    據了解，日本許多運動團體為保護選手安全，避免粉絲做出圍堵、偷拍、跟蹤等過度干擾行為，大多會事前發布相關禁令。像是去年日本福岡舉辦VNL預賽前夕，日本排協就提前發文公告，嚴禁球迷前日選手下榻飯店，圍堵選手索討簽名、拍照，但仍有人無視禁令前往騷擾，讓西田有志為此發聲譴責這些不守規定且帶給大眾困擾的民眾。

    在 Threads 查看

    相關新聞請見：

    排球》到飯店圍堵、跟拍選手 西田有志發聲譴責「私生飯亂象」

    不少球迷透露，目睹部分球迷駐守在各球隊遊覽車前，攔截從體育館內離開、準備上車的選手們索取簽名。（民眾授權提供）

    不少球迷透露，目睹部分球迷駐守在各球隊遊覽車前，攔截從體育館內離開、準備上車的選手們索取簽名。（民眾授權提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播