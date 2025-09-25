到災區幫忙遭某局處人員白眼！他曝原因 籲民眾捐物資先緩緩...

花蓮光復鄉遭遇洪水肆虐，災情慘重，這幾天大量物資湧入災區。（花蓮縣政府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉受重創，外地紛紛捐贈物資到災區。社區工作者楊富民透露，自己昨（24日）到光復鄉帶了一些工具去幫忙救災，卻被某局處的人白眼，但他並沒有想要苛責這件事，因為這幾天當地收到的物資有太多不是即時所需，他能理解對方的態度，並呼籲，現在想要準備物資的民眾可以先緩緩，學習「讓善意分階段」。

楊富民今天（25日）在臉書發文，「昨天去到光復，帶了一些工具去。本來被某局處的人白眼，說不要再給用不到的物資了，後來看到拿下來的是雨鞋跟小方鏟、桶子，馬上說他們要。態度變化之大，讓我真的想要白眼回去。但我能理解他們當下的反應，也沒有想要苛責這件事情，在糖廠那邊幾乎每分鐘都有一車車的民眾出入，逢人就問物資哪裡捐，捐的物品也不一定是即時所需，真的會造成現場整個動線的困難跟混亂。」

「還有朋友在私訊問現在需要哪些東西？我會建議是，如果你已經寄出去的，就寄出去了。如果現在才要準備的，那可以先緩緩，你可能上一刻看到要熱食，下一刻就會發現消防、搜救有上千個便當難以消化。台灣人的良善常常滿溢到『濃稠』，真的是濃稠，物理性的跟心理性的，就連受災戶，都可以被不同志工問上百次相同的問題。但也因為這樣，我們應該要學習讓善意分階段。」

他接著說：「現在還沒捐贈物資若想要幫忙的，現場需要人手幫助家戶清淤泥（自備工具）是一個選項，但若無法到現場，我們不妨先等等。我相信過一陣子後，當地的孩子會需要新的球鞋、新的衣服、新的書包、新的課本；許多家戶的衣服、家當，都被泥水帶走，再沒多久就要入秋、入冬，他們也會需要保暖。昨天最常聽到居民們說的，都是他們家空了，真的物理性的空了。」

「光復鄉內報廢的車輛我猜少說兩、三百台，居民的交通接下來面對的不僅是斷了的馬太鞍大橋，還有他們真的喪失交通能力的事實。尤其看到一粒麥子基金會的送餐車整排停在光復火車站鄰近的停車場沾滿泥沙，毀損狀況嚴重，只要想到那些車子是送給許多長輩便當的車輛，就不免感到害怕，災害過後恢復正常的社區功能還需要大量的時間、物力，跟金援。」

最後楊富民表示，「災害當下的救援固然重要，災後的重建也需要大家。同時高雄、台東都有嚴重的災情，加里洞、阿托莫等部落是馬太鞍溪接花蓮溪的溪流彎道，也有嚴重的災情發生。」

