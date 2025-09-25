桃園YouBike第1億騎乘人次出爐 桃市加碼抽獎活動

桃市YouBike騎乘量突破1億人次，市長張善政與第1億人次幸運兒陸一凡合影。（記者謝武雄攝）

桃園市YouBike騎乘量於2日突破1億人次，而市府早在8月舉辦「我是預言家」活動，針對第1億人次及前後5人次提供獎勵，市府今在風禾公園舉行「YouBike騎乘突破1億人次記者會」，其中第1億人次幸運兒是就讀育達高中的陸一凡，可獲得Apple Watch、紀念悠遊卡。

交通局長張新福表示，活動針對第1億人次及前後5人次提供獎勵，今天邀請第1億人次及前後2人次到場；另為與市民分享喜悅，即日起至10月25日，只要註冊YouBike會員並完成投保，騎乘YouBike 2.0或2.0E 5次，即享一次抽獎機會。相關資訊可至微笑單車官網查詢（https://lihi3.me/tcDGE）。

請繼續往下閱讀...

陸一凡同學現場分享說，自己在中壢街頭經常看到許多人騎乘YouBike，因此也希望鼓勵大家多加使用，隨時都有機會成為幸運得主，他於去年6月完成註冊，使用YouBike主要是上學通勤之用，沒想到還能得獎。

市長張善政今表示，上任後推動YouBike 1.0全面汰換為2.0，並提前3個月上線，目前全市站點已突破600站、車輛逾1萬2千輛，後續除導入2.0E系統，也於復興區角板山等地點設站，便利山區民眾與遊客使用。

微笑單車公司董事長劉麗珠表示，火車站、捷運站及學校周邊使用量最高，反映學生對接駁需求殷切；未來將持續與市府合作，優化騎乘環境，鼓勵市民以YouBike取代私人運具。

桃市YouBike騎乘量突破1億人次，市長張善政頒發獎狀給第1億人次幸運兒陸一凡。（記者謝武雄攝）

慶祝桃市YouBike騎乘量突破1億人次，市府推出抽獎活動，市長張善政鼓勵民眾多騎乘YouBike。（記者謝武雄攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法