    首頁 > 生活

    中市清水國民暨兒童運動中心 9/30-10/7試營運免費體驗

    2025/09/25 19:47 記者蘇孟娟／台中報導
    清水國兒運試營運期間全館免費體驗。（市府提供）

    清水國兒運試營運期間全館免費體驗。（市府提供）

    台中市斥資逾6億，將延宕逾10年的清水運動休閒公園計畫，升級改推清水國民暨兒童運動中心，訂9月30日至10月6日試營運，台中市運動局指出，試營期日全館免費體驗，清水國兒運是全市第一座結合親子館的場館，打造海線地區首座擁有六大核心運動設施的現代化運動中心。

    運動局長游志祥表示，清水國兒運源樓高4層，一樓設置「兒童極限運動館」，引進霹靂舞、極限武術、體操、跑酷與忍者等特色運動課程，盼從小培養兒童運動習慣。

    此外，清水國兒運是全市第一座結合親子館的場館，社會局長廖靜芝指出，清水親子館是台中市第18間親子館，也是全市第一座設於運動中心內的館舍，設有「大肢體區」則搭配人物圖像與大型教具，幫助幼兒鍛鍊體能，館內課程融入「濕地探險」與「海洋環保」主題，讓孩子在遊戲中培養保護自然的觀念。

    運動局指出，清水國兒運一樓除了兒童極限運動館與親子館外，還設有8道25米溫水游泳池，配備蒸氣室、烤箱、SPA池與兒童池；三樓為體適能中心，擁有超過150台運動器材，以及飛輪教室、韻律教室和可同時容納8面羽球或1座全場籃球比賽的綜合球場；四樓則設有撞球室、桌球室與拳擊教室，並附設戶外五人制棒球場及曲棍球場，提供各年齡層市民多元選擇。

    運動局指出，清水國兒運將於9月30日至10月6日試營運，全館免費開放。

    熱門推播