週五炎熱西半部飆36度 迎風面東半部、大台北偶雨

週五各地大多為多雲到晴。（資料照）

週五（26日）東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區，有局部短暫陣雨；馬祖也有零星短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週五環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，迎風面的東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨。午後，山區有局部短暫雷陣雨，受到連日降雨影響，山區土石較為鬆動，前往山區活動請特別注意坍方、落石。另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，恐有長浪發生的機率，請多加注意。

溫度方面，週五高溫普遍約32到35度，大台北、桃園、新竹及中南部局部地區，恐有36度以上高溫出現的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為多雲時晴，約28到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，持續受到太平洋高壓影響，預估週末各地天氣仍是以晴到多雲為主，而迎風面的東半部地區、午後山區附近，仍有局部短暫陣雨的機會，氣溫型態普遍為高溫炎熱。

紫外線指數方面，週五新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

週五高溫普遍約32到35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

