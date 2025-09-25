為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週五炎熱西半部飆36度 迎風面東半部、大台北偶雨

    2025/09/25 21:45 即時新聞／綜合報導
    週五各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週五各地大多為多雲到晴。（資料照）

    週五（26日）東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區，有局部短暫陣雨；馬祖也有零星短暫陣雨；其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。午後，山區則有局部短暫雷陣雨。

    中央氣象署預報，週五環境為偏東風，各地大多為多雲到晴，迎風面的東半部、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨。午後，山區有局部短暫雷陣雨，受到連日降雨影響，山區土石較為鬆動，前往山區活動請特別注意坍方、落石。另外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島，恐有長浪發生的機率，請多加注意。

    溫度方面，週五高溫普遍約32到35度，大台北、桃園、新竹及中南部局部地區，恐有36度以上高溫出現的機率，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為多雲時晴，約28到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到30度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，持續受到太平洋高壓影響，預估週末各地天氣仍是以晴到多雲為主，而迎風面的東半部地區、午後山區附近，仍有局部短暫陣雨的機會，氣溫型態普遍為高溫炎熱。

    紫外線指數方面，週五新竹縣、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

    空氣品質方面，週五環境風場為偏東風，西半部稍易累積污染物。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

    週五高溫普遍約32到35度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五高溫普遍約32到35度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五西半部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播