政大講師批學生請生理假 校方：已交由性平會辦理

政大韓文系兼任教師朱立熙今（25）在臉書發文，稱生理假與病假皆不能扣分，故學生常以生理假當作漏洞請假，文中寫道，看到學生請生理假信件就像「撲面而來的帶血衛生棉」，感覺很噁心，若是半學期內請三次生理假，將要對學生發出「期中預警」。引起討論後，朱立熙再度在臉書回應，將會封鎖稱他「厭女」的人，稱自己曾擔任人權委員，也說不會刪除貼文。修習朱立熙課程的學生希望，「能公開給予所有因您的言論而受傷的女性妥當回應。」政大秘書室回應，已交由性平會規定辦理。

修習朱立熙課程的學生表示，老師在意「生理假濫用」問題，完全不能上升至「生理假來信像帶血衛生棉感覺很噁心」的厭女言論，直言，「濫用一事在病假生理假心理假均有可能發生，您要處理的是『如何杜絕濫用』，而非一竿子掀翻所有女學生的需求。」

該名學生也說，自己曾經因為經前症候群在學校嘔吐、腹瀉的女性，完全支持生理假存在的必要。同時作為女性和朱的學生，對於這番言論感受到極度失望與不適，「我明白不能以現在發生的事去評斷一個人的過去，因此也不認為您過去的人權經歷能充分解釋您現在言論失當的事實。」

也有另一名修過朱立熙課程的學生認為，對朱非常失望，也說：「月經就是每個女性的生理現象，經痛更是許多女性每個月的痛苦。」她說，自己就受經痛所苦，如果不吃加強止痛藥就無法爬下床，甚至會痛到差點暈倒等狀況，「完全就是折磨。」學生強調，韓文系多為女性，在這樣的比例下一堂課有超過8名學生同時在經期狀態不足為奇。

學生更批，一位閱歷豐富、受人尊敬的教育者，仍視月經為不潔、污名化生理假，也在社群平台上指責請生理假的學生，把這當作一種投機取巧的行為，「身為一名修過課程的學生、作為一位女性，感到非常失望。」

政大學生受訪時說，看到該則貼文，認為老師行為有點失格，「我想我不會想要選修這名老師的課程。」對於該名教師強調自己是人權委員，學生認為這只是用人權替自己背書，卻完全沒有意識到他有什麼問題。

政大學生表示，老師在網路上的言論違反道德良知，已經造成大家不適，也讓人感到不尊重，不過畢竟還沒有寄出期中預警，不確定校方會如何處置。

政大秘書室回應，學校與學系已於第一時間掌握該教師在社群平臺的不當言詞，系主任立即與當事教師進行溝通。目前學校已積極處理，啟動「校園性別事件」相關程序，並由性平會依規定辦理。

政大秘書室說明，堅守校園性別平等與多元、包容（EDI）的立場，尤其重視師生間的互相尊重，拒絕涉及歧視的言行。

