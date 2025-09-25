台中驚傳教師涉性騷、逼女師看A片 校方:已進入司法訴訟

台中市傳出有教師涉性騷擾女老師及學生，甚至逼迫女師看A片。（資料照）

台中市今傳有教師涉性騷擾女老師及學生，甚至逼迫女師看A片等被提告，受害女師並向學校申訴；校方指出，涉性平案且進入司法訴訟，約在3、4個月前接獲申訴，依法召開校事會議調查，預計明天（26日）召開教評會，依調查結果進行後續處置。

另今日首次聽聞有學生也疑被性騷，除進行校安通報，後續也將啟動性平調查。

台中傳出有教師疑性騷女老師與學生，除傳不當觸碰女老師外，甚至還有言語騷擾、逼女師看A片等，傳出受害教師不只一人，另也被控不當碰觸學生摸頭等，讓校園師生不安。

對於事件傳聞，校方低調指出，因屬性平案件且其中一名女老師已提告，事件進入司法訴訟，無法多表示意見；僅透露約在3、4個月前接獲提告女師申訴，因是師對師涉性平案，校方依法召開校事會議調查，近日調查結束，預計明天召開教評會，依校事會議的決議討論後續處理。

至於師對生涉性騷擾情況，校方指出，過去迄今未曾接過相關指控或申訴，今日首次從媒體看到相關訊息，已先進行校安通報，後續並依法召開性平會調查。

台中市教育局表示，已要求學校依規定辦理，及早釐清真相，教師如有違法絕對嚴懲嚴辦。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

