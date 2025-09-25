樺加沙颱風減弱為熱帶低壓 2處路段仍災阻

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流，造成馬太鞍溪橋遭沖毀。（記者王峻祺攝）

樺加沙颱風日前侵襲台灣，強風與強降雨造成災情，公路局指出，截至今（25）日17時00分止，總計災阻路段2處，包括花蓮馬太鞍溪橋與台東縣海端鄉台20線向陽至初來路段。

公路局說明災阻路段如下：

1.花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810（馬太鞍溪橋）馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線方案如下：

（1）一般車輛：改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。

（2）小型車：改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

2.台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段），150K+100路基坍塌及188K+600（彩霞隧道）等共3處發生邊坡坍方及土石泥流，利稻及霧鹿部落預計於9月27日17時搶通供車輛通行西出（高雄）；189K+800發生路基流失造成雙向道路阻斷，預計9月30日17時搶通東出（關山）。

