南橫交通中斷 台東縣府啟動緊急應變機制

空勤直升機下午從南橫載運病患下山就醫。（記者黃明堂翻攝）

受颱風豪雨影響，南橫公路海端鄉霧鹿、利稻地區道路坍塌中斷，造成部分居民受困。台東縣政府表示，第一時間啟動緊急應變機制，今（25）日下午順利將3名洗腎病患由空中勤務總隊直升機安全送至醫療院所接受治療。

縣長饒慶鈴強調，縣府已整合消防、工務、衛生及社會等單位力量，並與中央單位緊密協調，透過空勤後送、道路搶修、藥品補給與物資運送等多元措施，全力守護偏鄉居民的安全與健康。



衛生局表示，針對霧鹿、利稻地區慢性病患者及居民藥品需求，已由海端鄉衛生所盤點所需藥品備妥及需求清單彙整。針對下馬及霧鹿個案部分，今日下午由海端消防分隊協助，藥品順利送達霧鹿村，至於利稻村之藥品需求則預計明日由衛生所護理人員隨直升機將藥物帶至部落。

饒慶鈴強調，縣府首要任務是守護縣民健康安全，並將持續與空中勤務總隊、鄉公所及衛生所緊密合作，提供即時與完善的醫療與公共衛生支援，確保居民能獲得即時與完善的醫療照護，將持續掌握災情發展，並即時提供必要支援，全力守護縣民健康。

