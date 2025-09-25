災民怒斥「沒有撤離通知」光復鄉長：中央4次細胞簡訊、2次沿街廣播

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，罹難者家屬與災民強調佛祖街居民「沒有撤離通知」；光復鄉長林清水表示，除中央發4次細胞簡訊提醒，警消也有2次沿街廣播提醒避難。（記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，花蓮縣政府強調事前有廣播通知撤離，但罹難者家屬與災民接連出面否認；強調佛祖街居民真的「沒有撤離通知」，將成立「0923花蓮光復自救會」伸張正義。光復鄉長林清水表示，除中央發4次細胞簡訊提醒，警消也有2次沿街廣播提醒避難。

林清水說，21日中央學者專家判斷後，將警戒撤離範圍擴大，從原本的3村擴到大8村，300人增加至8000人，2天內地方政府投入大量人力清查並通知，村長很勤勞，也有去家戶講、提醒民眾撤離，林保署23日也發送4通細胞簡訊提醒。

他強調，當天上午7點半、11點半也有警車、消防車沿街廣播提醒避難，包括收容、依親及垂直避難，因中央預判淹水高度分別是30公分、50公分及最高1公尺，未料竟淹到1層樓高，坦言是「大家大意了！」

林清水透露，2天內要通知8000人並撤離，縱使國軍已來幫忙，人力還是不夠，光復收容空間量能也不足，不過地方都有積極宣導，當天一早9點半開完工作分配會議，就陸續投入撤離工作，村鄰長、警察都有持續去講。

